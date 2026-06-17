Revolución Diamantina en Bellas Artes: fechas, boletos y de qué trata la obra

La música, la danza y la memoria colectiva se unen en Revolución Diamantina, una poderosa propuesta artística inspirada en las movilizaciones feministas contra la violencia de género en México. La obra, que comenzó su camino en Los Ángeles en 2023, se ha convertido en un referente internacional al obtener tres Premios Grammy y un Latin Grammy.

En entrevista para Excélsior, Marisa Canales, productora ejecutiva de Revolución Diamantina y directora general de Urtext Digital Classics, compartió detalles sobre este proyecto que busca conectar con el público desde las emociones.

“Una obra de arte comunica ideas, contexto y situaciones; sin embargo, es un lenguaje que no tiene nada de polémico, es un lenguaje que va directamente a las emociones”, expresó.

¿Qué es Revolución Diamantina?

Revolución Diamantina es una obra sinfónica escrita por la compositora mexicana Gabriela Ortiz por encargo de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y su director, Gustavo Dudamel.

La productora explicó que la inspiración surgió a partir de los acontecimientos de agosto de 2019, cuando diversas protestas contra la violencia de género tomaron las calles de la Ciudad de México. Uno de los símbolos más representativos de aquellas manifestaciones fue la diamantina rosa, utilizada como una forma de denuncia contra los feminicidios y la violencia hacia las mujeres.

“Revolución Diamantina tiene ese origen, esa diamantina rosa que cubrió el Ángel de la Independencia y las calles de México hace ya siete años. Con base en eso, Gabriela escribió una obra monumental de grandes dimensiones, una obra sinfónica para gran orquesta de más de 42 minutos”, comentó Canales.

La pieza está compuesta por seis actos conectados, sin intermedios, que retratan distintos momentos del libreto escrito por Cristina Rivera Garza, autora de El invencible verano de Liliana.

¿Cómo llegó Revolución Diamantina a México?

Marisa Canales relató que tuvo la oportunidad de escuchar la obra en vivo durante una presentación en Boston, experiencia que la llevó a impulsar su llegada al país.

“Una obra de arte comunica ideas, contexto y situaciones; sin embargo, es un lenguaje que no tiene nada de polémico, es un lenguaje que va directamente a las emociones”, expresó.

A partir de ello comenzó la búsqueda de financiamiento y espacios adecuados para presentar el proyecto en México, además de desarrollar una nueva propuesta escénica que integrara coreografía y danza contemporánea.

¿Qué es Revolución Diamantina? la obra de Gabriela Ortiz que llega a Bellas Artes Cortesía: Urtext Digital Classics

¿Quiénes participan en Revolución Diamantina?

La puesta en escena es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Cuenta con la coreografía de Claudia Lavista, Lola Lince y Melva Olivas, además de la participación del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC).

¿Qué es Revolución Diamantina? la obra de Gabriela Ortiz que llega a Bellas Artes Cortesía: Urtext Digital Classics

La música estará a cargo de la Orquesta Urtext, bajo la dirección de la reconocida directora de orquesta Lina González-Granados.

¿Cuándo y dónde ver Revolución Diamantina en Bellas Artes?

La obra tendrá dos funciones en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes: Sábado 4 de julio, a las 19:00 horas y el domingo 5 de julio, a las 17:00 horas.

El recinto se encuentra ubicado en Avenida Juárez s/n, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, la estación más cercana es Bellas Artes de la Línea 2 del Metro. Los boletos ya se encuentran disponibles en taquillas del recinto y a través de Ticketmaster. La presentación está recomendada para personas mayores de 12 años.

¿Qué es Revolución Diamantina? la obra de Gabriela Ortiz que llega a Bellas Artes Cortesía: Urtext Digital Classics

Si te interesa conocer una propuesta artística que combina música, danza y una reflexión sobre la realidad social de México, Revolución Diamantina es una oportunidad para vivir una experiencia escénica única en uno de los recintos culturales más importantes del país.