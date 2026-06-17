Leo Rondón estrena obra inmerso en la sonoridad del llano

Inspirado en la música de Arturo Márquez, el compositor e instrumentista venezolano Leo Rondón, considerado un referente de la nueva generación de intérpretes de música latinoamericana, realizará el estreno mundial de Entreverao llanero para cuatro venezolano y orquesta en el marco del Festival Paax GNP 2026.

En entrevista con Excélsior, el instrumentista detalló que es el segundo concierto para cuatro y orquesta que forma parte de una suite que se compone de seis obras para el instrumento y el conjunto.

El cuatro es un instrumento de cuerda pulsada emblemático de Venezuela y pertenece a la familia de las antiguas guitarras y guitarrillas españolas.

Esta obra será el segundo concierto que compongo para cuatro venezolano y orquesta y forma parte de una suite que estoy trabajando, de seis conciertos venezolanos para el instrumento y la orquesta, basado en regiones musicales venezolanas”, explicó.

El primer concierto lo estrenó en 2023 con la Sinfónica de Bogotá, bajo la batuta de Manuel Hernández Silva, titulado Concierto del mar, que alude a la música de la costa venezolana. “Entreverao llanero será la segunda obra de esta suite y, como su nombre lo indica, está dedicada a la música de los llanos de nuestro país”.

Una obra pensada en forma de concierto con tres movimientos

Esta obra, apuntó, “está pensada en tres movimientos, como una forma de concierto, con una cadencia, y está basada en la vida del llanero promedio, del hombre del campo, que es vaquero, pastor de ganado y capataz de hacienda”.

El primer movimiento, Pasajes, se inspira en la música del trabajo que se realiza a la luz del día. Es esa música suave que acompaña al llanero en su andar durante su jornada; así que está construida a partir de ritmos suaves, que normalmente son canciones dedicadas al paisaje, a la mujer o a una fuente de inspiración para el hombre del llano”, describió.

El segundo movimiento es Tonadas. “En Venezuela las conocemos como los cantos de trabajo o de ordeño; son cantos suaves y a capela, donde el llanero tiene dos creencias: que si le cantas a la vaca, ésta te da más leche.

Pero también ese hombre del llano aprovecha aquel canto para hablar con la vaca, como si ésta fuera su terapeuta o un ser que le escucha y no le juzga. Así que mientras ordeña la vaca, a las cuatro de la madrugada, él le canta esas cosas que le están pasando en su vida, como amores y desamores”, detalló.

Y el tercer movimiento, abundó, “es lo que se nombra en el llano colombo-venezolano, la guafa, una especie de joropo para bailar o joropo de la fiesta, y finaliza con uno de nuestros golpes más emblemáticos de la música llanera: el pajarillo, que me gusta pensarlo como una música de fiesta que inspiraba a nuestros guerreros en la época de la Independencia.

Y así intento trasladar el sentir del hombre del llano, del campo, que enfrenta cocodrilos, a pastorear vacas… Nunca he trabajado en el llano, pero tengo amigos que sí y sé que es muy arduo y complicado de hacer”, abunda.

¿Cómo abreva del sonido latinoamericano para esta obra?, se le pregunta.

“Una de mis grandes inspiraciones ha sido Arturo Márquez. Yo me he fijado mucho en el Danzón No. 2, pero también en su Concierto para trompeta. Digamos que he utilizado algunos de sus recursos, que son preciosos, como el descenso cromático del tritono. Honestamente, sí estoy muy inspirado por su música”

¿Llevar el sonido a la orquesta no le quita lo original?

“El hecho de que esté sinfonizada (la obra) no quiere decir que uno tenga que perder su raíz. De hecho, es todo lo contrario. Imagínate a un pintor acostumbrado a pintar con una paleta de 10 colores y de pronto tiene 300. Bueno, tener una orquesta sinfónica es básicamente lo mismo; así que tengo una gran paleta de colores para poder recrear todos los sonidos de cada región”.

¿Qué obras completarán esta suite?

“Después vendrá una pieza dedicada a la zona guayanesa y a la zona selvática de Venezuela; otra más estará dedicada a la música de la región del centro y occidente, que utiliza muchos instrumentos parecidos al cuatro; y tendrá que haber un concierto para la región andina, que es de donde soy, pero será el último porque le quiero dedicar un tiempo diferente”.

Grandes estrellas en el Darkside del Festival Paax GNP

Leo Rondón, quien coordina la parte Darkside del Festival Paax GNP, refiere que vendrán grandes estrellas para esta edición, como el trompetista Chipi Chacón, la bailaora María Juncal, Alexis Cárdenas y el grupo Recoveco, el pianista Thomas Enco con su trío de jazz, la guitarrista y cantante Vanessa Moreno, el maestro Chucho Valdés, con un recital de piano solo, y la banda cubana Vocal Sampling.

*mcam