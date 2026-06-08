Conoce la iglesia del Señor de los Trabajos en CDMX y pide ayuda para encontrar empleo

Uno de nuestros momentos más vulnerables, sin duda es cuando perdemos nuestro empleo. Es aquí donde la fe juega un papel muy importante para muchas personas; en la Ciudad de México hay una iglesia donde puedes pedir la intercesión del Señor de los Trabajos.

En la religión católica es muy común acudir a los santos o las advocaciones de Jesús y María cuando tenemos algún problema. A la mayoría se le han atribuido milagros asociados a una situación específica.

En el caso de la búsqueda de empleo, San José, San Judas Tadeo y San Cayetano son muy socorridos. Sin embargo, en México hay una figura muy venerada: el Señor de los Trabajos, que es muy venerado en Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y Guanajuato, pero también en la CDMX.

En el centro histórico de la capital hay una parroquia que resguarda a esta representación de Jesucristo, hasta donde los fieles acuden para pedir su intercesión en caso de búsqueda de empleo, mejores oportunidades o estabilidad económica.

El desempleo es uno de los momentos más vulnerables de las personas Canva

¿En qué iglesia de la CDMX está el Señor de los Trabajos?

El Señor de los Trabajos está en la Parroquia de San Lorenzo Diacono y Mártir, ubicada en la calle de Belisario Domínguez número 28, en el centro histórico de la Ciudad de México.

El edificio donde se encuentra data del siglo XVII y fue remodelado a finales del siglo XVIII. Todo forma parte de un convento fundado en 1598, perteneciente a la Orden de San Jerónimo. Sin embargo, esta parroquia ha pasado por mucho.

Primero fue afectada por inundaciones que llevaron a demolerla; después, su campanario fue destruido por un terremoto o un rayo, no se tiene certeza de cuál fue. Finalmente, en 1940 la iglesia se quemó, lo que llevó a su reconstrucción en 1954.

Fue ahí cuando los arquitectos Ricardo Robina y Jaime Ortiz Monasterio invitaron al escultor Mathias Goeritz, quien creó los vitrales, tanto de la cúpula como del resto de la iglesia, que hoy identifican a este templo.

En su interior se encuentra el Señor de los Trabajos, a quienes los fieles acuden a pedir su intercesión. Asimismo, la iglesia coordina una oficina de empleo para ayudarlos en esta tarea.

El Señor de los Trabajos se encuentra en la Parroquia de San Lorenzo Diacono y Mártir Ricardo Sánchez / Desde La Fe

¿Quién es el Señor de los Trabajos?

El Señor de los Trabajos es una advocación de Jesucristo que representa a Cristo como proveedor y protector en las necesidades materiales, especialmente relacionadas con el empleo.

Pese a no ser una de las advocaciones oficiales más antiguas de la iglesia católica, su culto se ha consolidado por la devoción popular, especialmente en México.

Según investigaciones, este tipo de devociones surgen como respuesta a necesidades sociales concretas como son la falta de empleo o la precariedad laboral, lo que ha llevado a los creyentes a depositar su fe en esta figura divina.

La imagen del Señor de los Trabajos suele representar a Cristo crucificado o en actitud solemne, recordando su sacrificio, pero también su capacidad de interceder por las necesidades humanas.

Su celebración oficial se lleva a cabo el 10 de agosto de cada año. Sin embargo, cada mes durante los días de quincena se realiza una misa para agradecer los favores recibidos.

El Señor de los Trabajos es muy venerado en diferentes estados de México Ricardo Sánchez / Desde La Fe

¿Qué se le pide al Señor de los Trabajos?

Conseguir empleo. Una de las principales peticiones al Señor de los Trabajos es una oportunidad laboral digna, por parte de personas que se encuentran desempleadas.

Estabilidad económica. A esta advocación no solo se le pide un trabajo, también su ayuda para conservarlo, además de mejorar las condiciones laborales o recibir un ascenso.

Solución de problemas laborales. Cuando el trabajo peligra por conflictos con jefes, los fieles también acuden al Señor de los Trabajos, lo mismo en caso de despidos injustificados.

Protección en el trabajo. Quienes desempeñan trabajos de riesgo, se acercan a este templo a pedir que el Señor de los Trabajos los cuide y proteja durante sus jornadas.

¿Cómo pedir ayuda del Señor de los Trabajos?

Para pedir la intercesión del Señor de los Trabajos ante Dios en nuestra búsqueda de empleo, la oración con fe es la clave. Se recomienda rezar con sinceridad, ya sea con oraciones tradicionales o con palabras propias.

Al ir al templo, puedes encender una vela y rezar frente a su imagen. Algunos fieles acompañan la oración con promesas específicas, como ayudar a otros o regresar al templo, en caso de recibir el favor solicitado.

Eso sí, recuerda que no se trata de magia. Incluso los sacerdotes señalan que debes complementar todo acto de fe con la búsqueda activa de empleo, preparación profesional y perseverancia.

¿Conocías al Señor de los Trabajos y la iglesia donde puedes acercarte a pedir por su intercesión? Si estás desempleado o tienes algún problema laboral, no dudes visitarlo.