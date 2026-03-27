Con Sabines, la poesía llega a las aulas

En el marco del centenario del natalicio de Jaime Sabines (1926-1999), la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que replicará en escuelas de todo el país actividades de lectura colectiva como parte de una estrategia para fomentar el interés de jóvenes por la literatura.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, encabezó una lectura del poema Los amorosos en el Museo Vivo del Muralismo, donde subrayó la necesidad de que la poesía forme parte de la vida cotidiana en las aulas.

“La poesía debe habitar en las escuelas”, planteó el funcionario durante el acto, realizado en el marco de la Noche de Museos.

Acompañado por autoridades educativas, Delgado señaló que este tipo de ejercicios busca acercar a los estudiantes a obras literarias desde una experiencia colectiva.

El homenaje incluyó actividades como lecturas públicas, diálogos poéticos y presentaciones musicales, con el objetivo de reforzar el papel de la lectura como eje formativo y cultural.

La SEP destacó que la obra de Sabines, caracterizada por abordar temas como el amor, la soledad y la vida cotidiana, ha mantenido una conexión constante con los jóvenes lectores, lo que considera la convierte en una herramienta clave para promover el hábito de la lectura en las nuevas generaciones.

Como parte de la jornada, también se realizaron recorridos en el recinto y actividades culturales abiertas al público, en una edición de Noche de Museos centrada en la poesía y la memoria cultural.