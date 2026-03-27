Compilan tres décadas de memoria visual en Centro de las Artes de San Agustín

OAXACA, Oax.- La exposición Hacer memoria(s). Fotografía periodística y documental en Oaxaca, reúne imágenes de diversos archivos personales e institucionales de las tres últimas décadas, incluyendo algunas del movimiento magisterial popular de 2006, y la represión de manifestantes de 2016 en Asunción Nochixtlán, en la región Mixteca.

La selección hace énfasis en la investigación de fotografías realizadas en comunidades y regiones indígenas, afromexicanas y mestizas, visibilizando otras miradas desde los distintos territorios y experiencias.

La muestra se presenta con motivo del aniversario 20 del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), en el municipio conurbado de San Agustín Etla, con la investigación y curaduría del académico Abraham Ortíz Nahón.

Las fotografías están dispuestas en seis núcleos temáticos, como una forma de conocimiento donde coexisten memorias diversas.

De acuerdo con el también doctor en sociología, la exposición, Fotografía periodística y documental en Oaxaca, “propone seguir construyendo una memoria visual que profundice en la singularidad de las historias, identidades e imaginarios colectivos”.

Participan en la exposición Alberto Ibáñez, Alejandro Echeverría, Balam Toscano, Baldomero Robles, Carolina Jiménez, Citlali Fabián, Claudia López Terroso, Conrado Pérez y Edson Caballero.

Además de Edwin Hernández, Eleuterio Xagaat, Eva Lépiz, Félix Reyes Matías, Francisco Ramos, Hugo Arellanes, Ivan Alechine, Jaciel Cruz, Jorge Acevedo Mendoza y Jorge Luis Plata.

También está Jorge Santiago, Judith Romero, Koral Carballo, Luis Alberto Cruz, Luis Villalobos, Marcela Taboada, Maya Goded, Octavio López, Orestes Vásquez, y Yamurith Gallegos.

La exposición podrá visitarse hasta el 16 de agosto en la galería Planta Baja del Centro de las Artes de San Agustín, ubicado en Independencia S/N, Barrio de Vista Hermosa, San Agustín Etla, Oaxaca.