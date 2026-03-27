Visibilizan a mujeres y disidencias en muestra

XALAPA, Ver.– El colectivo Miradas Divergentes abrió en esta capital veracruzana la tercera parada de El Otro Sur, un circuito itinerante de artes visuales que busca visibilizar el trabajo de mujeres creadoras y disidencias del sur-sureste del país. La exposición Identidades reúne a 24 artistas, con 30 obras que abarcan gráfica, fotografía, pintura, ilustración y collage.

Isabel Monzón, directora del colectivo, explicó que el proyecto se articula desde los contextos locales de cada participante. “Cada artista expresa de alguna forma lo que le rodea en su contexto”, señaló durante la presentación. La muestra se presenta desde ayer en la Biblioteca Carlos Fuentes, mientras que talleres y actividades paralelas se desarrollarán en Flavia Galería y Cubo 3.

El programa incluye tres talleres gratuitos: fotografía documental, creación de fanzine y procesos visuales.

El recorrido previo por Chiapas y Tabasco, explicó Monzón, evidenció el interés creciente por la formación artística en estados donde la infraestructura cultural es más limitada. “En Tabasco no hay una universidad de artes y la gente está interesada en estos talleres”, comentó.

Entre las actividades destaca la conferencia Negra por las dos orillas, impartida por Sergio Aramís Figueroa, quien aborda la presencia histórica de poblaciones de origen africano en el sureste de México.

“Ha habido una historia institucional de invisibilización del aporte de la historia y la cultura de estas poblaciones”, afirmó.

Figueroa, originario del puerto de Veracruz, subraya que el reconocimiento constitucional de los pueblos afrodescendientes en 2020 abrió la puerta a nuevas políticas públicas, aún insuficientes.

Advierte que persisten desigualdades estructurales, especialmente en materia educativa: “Las comunidades afrodescendientes suelen tener bajos índices de escolaridad”.

La conferencia también recupera el trabajo de creadoras afromexicanos, así como hitos recientes como el primer Encuentro de Escritoras Afromexicanas, realizado en 2023 en el Palacio de Bellas Artes. “Fue la primera vez en la historia que las mujeres negras se presentaban en el palacio”, recordó.

El Otro Sur permanecerá en Veracruz hasta el 30 de marzo, con actividades que buscan ampliar el diálogo sobre identidad, territorio y memoria.