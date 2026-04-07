Compañía de Danza Martha Graham celebrará su centenario en México

La Compañía de Danza Martha Graham celebrará su centenario en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el próximo 20 de octubre, a las 20:00 horas, en una función conmemorativa con el programa Martha Graham 100 años: La danza que transformó el siglo XX, que revisará la evolución artística de la agrupación.

Fundada en 1926 por la bailarina y coreógrafa Martha Graham, la Compañía de Danza Martha Graham es la agrupación de danza contemporánea más antigua y célebre de América, que ha sido aclamada en más de 50 países de América del Norte y del Sur, Europa, África, Asia y Oriente Medio.

Martha Graham Cortesía

Esta histórica agrupación se ha presentado en la Ópera Metropolitana, el Carnegie Hall, la Ópera de París, el Covent Garden y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, así como en la base de las Grandes Pirámides de Egipto y en el antiguo Teatro Herodes Atticus de la Acrópolis de Atenas, Grecia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Compañía de Danza Martha Graham actualmente trabaja bajo la dirección artística de Janet Eilber, quien traerá a Bellas Artes un programa en el que dialogan tradición, memoria y creación contemporánea, en una cita con la historia viva de un movimiento que ha influido de manera decisiva en la danza a nivel mundial.

Además, informó que el programa Martha Graham 100 años: La danza que transformó el siglo XX “es una velada que recorre la transformación artística de la compañía y muestra cómo sus obras han ampliado su impacto al dialogar con el contexto político y social de su tiempo”.

¿Quién fue Martha Graham?

Martha Graham fue una artista icónica y una figura fundamental de la danza del siglo XX, creadora de una técnica reconocida mundialmente por su alcance y magnitud, cuyo legado ha dejado una profunda huella en México.

A lo largo de su carrera de más de siete décadas, creó 181 coreografías y fundó la Compañía de Danza Martha Graham, la compañía de danza más antigua de Estados Unidos. Su legado no solo transformó la forma en que los bailarines se mueven, sino que redefinió la danza como un vehículo potente para la narrativa dramática y la exploración del subconsciente, dejando una huella imborrable.

Los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y a través de Ticketmaster, con precios de $1,350 en Luneta 1; $1,150 en Luneta 2; $900 en Anfiteatro bajos; $750 en Anfiteatro altos, y $420 en Galería.