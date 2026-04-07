De la esclavitud es una serie gráfica de Francisco Toledo (1940-2019) que aborda el tráfico de personas, la trata y el colonialismo, caracterizada por la intervención de radiografías y técnicas como el aguafuerte.

La denuncia de Francisco Toledo: Entre la esclavitud histórica y la moderna

Para conmemorar el 54 aniversario de la fundación de la Casa de la Cultura de Juchitán, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, se presenta esta obra que refleja el compromiso social y la denuncia del artista sobre las formas modernas de esclavitud, incluyendo el trabajo de inmigrantes.

Michel Pineda, director del recinto, refiere que en la muestra Toledo aborda la esclavitud histórica (uso de instrumentos de tortura, marcas de hierro, navíos) y contemporánea, evidenciando el dolor y la injusticia. Estos temas se encuentran resguardados en el acervo de los Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.

La visión de Toledo sobre la esclavitud llega al Istmo Corresponsal

Radiografías y aguafuerte: La técnica expresionista de Toledo

La serie integra radiografías intervenidas y grabados que, con un estilo expresionista, retratan la marca física y la deshumanización del individuo. Esta obra ha sido parte fundamental de la exposición Toledo Ve y se relaciona con las exploraciones constantes del artista sobre la condición humana y la crueldad, incluyendo piezas trabajadas en barro y madera.

La visión de Toledo sobre la esclavitud llega al Istmo Corresponsal

4 años de la Casa de la Cultura de Juchitán: El legado vivo del maestro

La Casa de la Cultura de Juchitán (Lidxi Guendabiaani’) se encuentra en un inmueble construido en el siglo XIX, adaptado como recinto para la difusión y fomento de la cultura. Su inauguración, el 22 de marzo de 1972, fue gracias a la iniciativa de Toledo, quien buscaba salvaguardar la cultura zapoteca y su historia.

Sin saberlo, el maestro dio inicio a una nueva etapa en la forma de exhibir las manifestaciones culturales y en el quehacer artístico local y nacional. La muestra De la esclavitud estará abierta al público de lunes a sábado hasta el próximo 27 de abril