Rey emérito Juan Carlos I recibirá premio en Francia por su libro 'Reconciliación'

El rey emérito Juan Carlos I recibirá un reconocimiento en Francia por su libro de memorias titulado "Reconciliación". Este anuncio no solo ha llamado la atención fuera de España, sino que también ha provocado diversas reacciones dentro del país, donde su figura continúa generando opiniones divididas debido a su pasado político y personal.

La publicación de esta autobiografía, escrita en colaboración con la autora francesa Laurence Debray, ha reactivado el interés sobre su papel en la historia reciente de España. A través de sus páginas, el exmonarca aborda episodios clave de su vida, lo que ha contribuido a reabrir debates sobre su legado, su relación con el pasado político del país y algunas de sus decisiones más polémicas.

Grosby Group

Juan Carlos I recibirá premio en París

El exjefe del Estado español, de 88 años, será distinguido en París durante la Jornada del Libro Político, un evento que se realiza en la Asamblea Nacional francesa. Esta ceremonia tiene lugar en el conocido palacio Borbón, a orillas del río Sena, y es organizada por la asociación Lire la Société, que desde 1991 se dedica a destacar obras relacionadas con la política.

De acuerdo con el comunicado de los organizadores, con su libro "Reconciliación", Juan Carlos I "propone una reflexión personal sobre su trayectoria, en un ejercicio de transmisión y de narración de un recorrido político e histórico".

Grosby Group

La obra ha sido considerada como un testimonio relevante para comprender parte de la historia contemporánea europea.

Polémica y reacciones en España

El anuncio del premio no pasó desapercibido en España, donde algunos sectores de la prensa cuestionaron la decisión e incluso sugirieron la posible "influencia de los monárquicos franceses" en la elección. Sin embargo, desde la organización del evento rechazaron estas versiones.

Luce Perrot, fundadora de Lire la Société, calificó las críticas como exageradas y afirmó:

"Es un libro que traza una historia, una trayectoria personal, de una persona que desempeñó un papel fundamental en el regreso de la democracia". Además, añadió que "Es un testimonio indispensable para escribir la historia contemporánea de la segunda mitad del siglo XX", subrayando también la independencia del jurado encargado de otorgar el reconocimiento.

Grosby Group

Un evento sin carácter diplomático

Desde el entorno de la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, se aclaró que la ceremonia no tiene carácter oficial ni diplomático.

Según indicaron, "No hay ningún marco diplomático en este evento, no es la presidenta quien decide recibirlo, es esta asociación la que ha decidido premiar su libro".

Aun así, Braun-Pivet asistirá al acto como parte de su agenda habitual en este tipo de eventos.

Grosby Group

Por su parte, el gobierno español también se pronunció. La portavoz Elma Saiz señaló que "es un premio que se da fuera de nuestras fronteras, el emérito es un ciudadano libre", dejando claro que se trata de una actividad ajena a decisiones institucionales españolas.

¿De que habla el libo del rey Juan Carlos I?

En "Reconciliación", el rey emérito aborda distintos momentos de su vida, incluyendo su papel en la transición democrática, sus relaciones familiares y decisiones personales que marcaron su trayectoria. Entre estos temas, reconoce como un "error" la aceptación de importantes sumas de dinero procedentes de Arabia Saudita, asunto que ha sido ampliamente debatido en los últimos años.

Uno de los aspectos que más controversia ha generado son sus comentarios sobre Francisco Franco, dictador que lo designó como su sucesor. Estas referencias han causado incomodidad en ciertos sectores, especialmente por el peso histórico que representa la dictadura en la memoria colectiva española.

De la transición a la controversia

Juan Carlos de Borbón fue una figura clave en el proceso que llevó a España hacia la democracia tras la muerte de Franco en 1975. Durante años, su papel fue valorado positivamente tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, esa percepción cambió con el tiempo.

Foto: AFP

En 2012, en medio de una crisis económica, salió a la luz su viaje a Botsuana para participar en una cacería de elefantes, lo que provocó una fuerte crítica social. Posteriormente, en 2014, y tras varios escándalos, decidió abdicar en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI.

Desde agosto de 2020, el rey emérito reside en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Aunque ha regresado a España en algunas ocasiones puntuales, principalmente para participar en regatas en Galicia, su vida se mantiene mayormente alejada del país.

La ceremonia en París contará con su presencia, así como la de sus hijas, las infantas Cristina y Elena, lo que añade relevancia al evento en el plano mediático.

PJG