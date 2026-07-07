¿Se rompió tu ojo de venado? Este es el significado según la creencia popular

El ojo de venado es uno de los amuletos más populares en México y otros países de Latinoamérica. Muchas personas lo llevan como pulsera o colgante, con la creencia de que ayuda a proteger contra el llamado mal de ojo y las energías negativas.

Aunque su uso forma parte de las tradiciones y creencias populares, una de las dudas más frecuentes es qué significa cuando este amuleto se rompe y si existe algún ritual para desecharlo. Aquí te contamos.

¿Qué es el ojo de venado y por qué se usa como amuleto?

Tradicionalmente, el ojo de venado se elabora con la semilla de la planta Mucuna urens, reconocida por su característico color café brillante. Sin embargo, actualmente también existen versiones elaboradas con hilo, tela, chaquira y otros materiales.

Con el paso de los años, este amuleto se ha popularizado y puede encontrarse en mercados, tiendas de artesanías y recintos religiosos.

De acuerdo con las creencias populares, el ojo de venado se utiliza como un símbolo de protección contra el mal de ojo y las energías negativas. Por esta razón, es común que los padres lo coloquen a bebés y niños pequeños, aunque hoy en día también es usado por adolescentes y adultos.

Ojo de venado: ¿qué es y qué pasa si se rompe? Foto: Canva

¿El ojo de venado cura enfermedades?

Una de las preguntas más comunes es si el ojo de venado puede curar enfermedades. La respuesta es que no existe evidencia científica que respalde esa creencia.

El llamado mal de ojo forma parte de una creencia tradicional según la cual una persona puede afectar a otra mediante la envidia o las malas intenciones.

Por ello, el ojo de venado no se considera un tratamiento médico ni sustituye la atención de un profesional de la salud. Su uso está relacionado únicamente con prácticas culturales y espirituales de protección.

Ojo de venado: ¿qué es y qué pasa si se rompe? Foto: Canva

¿Qué pasa si se rompe mi ojo de venado?

Cuando un ojo de venado se rompe, muchas personas creen que significa que el amuleto ya cumplió con su función protectora al absorber las energías negativas de quien lo portaba.

Según esta tradición, una vez que se rompe no se recomienda seguir utilizándolo, sino despedirse de él de manera respetuosa.

Algunas creencias populares señalan que, en lugar de tirarlo directamente a la basura, es mejor envolverlo en una servilleta o un trozo de tela y enterrarlo en una maceta o en el jardín como una forma simbólica de cerrar su ciclo.

Ojo de venado: ¿qué es y qué pasa si se rompe? Foto: Canva

También se dice que estos amuletos tienen un significado especial cuando son regalados con cariño y buenas intenciones. Sin embargo, para muchas personas conservan el mismo valor simbólico aunque sean adquiridos por cuenta propia.

Es importante recordar que todas estas prácticas forman parte de las creencias y tradiciones populares y no cuentan con respaldo científico.