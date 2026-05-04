Piden al INAH exhumar restos de Hernán Cortés y enviarlos a España

El escritor mexicano Pedro Miguel anunció en redes sociales que hoy entregará una carta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez, en la que pide exhumar los restos de Hernán Cortés y entregarlos a las autoridades españolas.

“Por este medio solicito a usted que se lleven a cabo las gestiones pertinentes a fin de exhumar y empacar los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, que a la fecha se encuentran en un nicho situado al interior del Templo de Jesús Nazareno, en la calle de República del Salvador 119, Centro Histórico”, se lee en la misiva.

Carta del escritor Pedro Miguel sobre los restos de Hernán Cortés. Tomada de X

Esto, “a fin de que sean entregados a la ciudadana española Isabel Díaz Ayuso o a cualquier instancia o persona del Estado español que manifieste interés en recibirlos, y en la inteligencia de que la exhumación y el empaquetado deben realizarse en los términos que establece la Ley General de Salud en su Título XIV y el Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres”, expuso.

Y en contraparte, aseguró, “el gobierno de México puede pedir al Reino de España, como gesto de buena voluntad, que devuelva a nuestro país el Códice Tro-Cortesiano (Códice de Madrid) o alguno de los múltiples bienes culturales robados durante la invasión española”.

Placa conmemorativa de color rojo con letras doradas y el escudo de armas de Hernán Cortés, ubicada dentro del Templo de Jesús Nazareno, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, marcando el sitio exacto donde yacen los restos del conquistador español desde 1947. Especial

El propósito de la petición, expuso el autor de libros como Damas del tiempo y El último suspiro del conquistador “es evitar, en lo general, acciones de la ultraderecha española, como la que anunció la sra. Díaz Ayuso, de celebrar un homenaje público, en territorio mexicano, a Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano.

“Y otras provocaciones como la referida, las cuales resultan ofensivas para México, introducen un factor de insidia en los vínculos fraternos entre los pueblos mexicano y español y buscan socavar los meritorios esfuerzos de entendimiento que han venido realizando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Pedro Sánchez Castrejón para normalizar y dinamizar la relación entre ambos gobiernos”.

Descubren en México barra de oro de botín de Hernán Cortés

Y agregó: “Si el fascismo peninsular y los remanentes del imperialismo español desean homenajear al citado personaje histórico, que tengan sus despojos mortales en España y que en ese país hagan lo que a su criterio resulte conveniente”.

La solicitud llega luego de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Díaz Ayuso, anunciara que durante su viaje a nuestro país, del 3 al 12 de mayo, rendirá homenaje a Hernán Cortés.

Posteriormente, el escritor anunció en redes que la petición para solicitar la devolución de los restos de Hernán Cortés ya se encontraba en el sitio change.org, donde ya cuenta con más de 600 firmas.