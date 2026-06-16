HUATUSCO, Ver.– La Casa de Cultura de Huatusco, Veracruz, presenta una exposición que no sólo celebra la obra del acuarelista Alberto Sedas Memoche (1932-1993), sino también la continuidad de una tradición familiar que ha marcado la identidad visual de la región de las Altas Montañas.

Para conmemorar el 33 aniversario luctuoso del pintor, sus hijos, Alberto Guillermo y Elsa Sedas Alarcón, facilitaron el material para exhibir 20 acuarelas de la serie Huatusco de mis amores, donde Memoche retrató con maestría la vida rural y urbana de la zona.

Las piezas que se exhiben condensan las atmósferas de Huatusco: calles húmedas, montañas envueltas en neblina, escenas campesinas y rincones que hoy forman parte del imaginario colectivo de la región.

Casa de Cultura de Huatusco rinde homenaje al acuarelista Alberto Sedas Cortesía Familia Sedas Alarcón

La trayectoria de Alberto Sedas Memoche

Sedas Alarcón recuerda que su padre comenzó a pintar en la adolescencia, antes de ingresar a La Esmeralda en la CDMX donde consolidó su técnica.

Más tarde trabajó para Excélsior, dibujando para los suplementos del periódico, y llevó su obra a recintos de México, Estados Unidos, Canadá y Europa.

La familia conserva más de 100 acuarelas, entre paisajes de Rusia, España y Francia, además de obra veracruzana. La intención es organizar futuras exposiciones temáticas que permitan mostrar la amplitud del archivo pictórico.

Casa de Cultura de Huatusco rinde homenaje al acuarelista Alberto Sedas Cortesía Familia Sedas Alarcón

Sede, horarios y ruta cultural en el municipio de Huatusco

La muestra estará abierta al público en la Casa de Cultura de Huatusco, ubicada en los bajos del Palacio Municipal, en calle 7 y avenida 1. La entrada es libre.

Además, los visitantes pueden adquirir litografías del artista tanto en la Casa de Cultura como en la Posada Galería Alberto Sedas, en calle 5, un espacio que resguarda parte del legado familiar.

La invitación se extiende también a recorrer otros puntos culturales del municipio, como la Casa Guillermo Landa y la Casa de los Leones, donde recientemente se inauguró un mural del artista Gabriel Santaella que narra la historia de Huatusco desde sus orígenes hasta la actualidad.