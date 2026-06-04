Así capturó Dr. Atl el nacimiento del Paricutín y otros paisajes icónicos de México

Gerardo Murillo fue uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX, especialmente por su fascinación por los volcanes y los paisajes naturales de México.

Su legado destaca por la manera en que logró documentar, a través del arte, el nacimiento de un volcán, un hecho poco común en la historia de la pintura. Por ello, te contamos quién fue el Dr. Atl y cuáles son algunas de sus obras más importantes, varias de ellas conservadas en el Museo Nacional de Arte (MUNAL).

¿Quién fue el Dr. Atl?

Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, nació el 3 de octubre de 1875 en Guadalajara, Jalisco. Fue pintor, escritor, científico y uno de los grandes impulsores del arte moderno en México.

Su fama se debe principalmente a su trabajo como paisajista, ya que dedicó gran parte de su carrera a retratar la fuerza y belleza de los volcanes mexicanos. Además, es considerado un precursor del movimiento muralista que posteriormente alcanzaría gran relevancia en el país.

El nombre "Atl" significa "agua" en náhuatl y fue adoptado por el artista como una forma de reivindicar las raíces mexicanas. Más tarde, el poeta argentino Leopoldo Lugones añadió el título de "Doctor" en reconocimiento a sus amplios conocimientos e intereses intelectuales.

Obras más importantes del Dr. Atl, pintor mexicano precursor del muralismo Foto: inba.gob.mx

¿Qué fue lo más importante que hizo el Dr. Atl?

Erupción del Paricutín (1943)

Esta serie de pinturas y escritos documenta el nacimiento, crecimiento y actividad del volcán Paricutín, considerado uno de los fenómenos geológicos más importantes del siglo XX.

El artista siguió de cerca la erupción y logró capturar, mediante el arte, la transformación del paisaje volcánico mexicano. Su trabajo quedó plasmado tanto en pinturas como en publicaciones que hoy son una referencia histórica y artística.

Algunas piezas relacionadas con este proyecto pueden encontrarse en el Museo Nacional de Arte (MUNAL) y en la Colección Blaisten.

Obras más importantes del Dr. Atl, pintor mexicano precursor del muralismo Foto: museoblaisten.com

Mañana luminosa (1942)

Se trata de una pintura monumental al óleo de 161 por 309 centímetros, en la que el artista retrata la inmensidad de los volcanes y el paisaje del Valle de México.

La obra destaca por la forma en que transmite la grandeza de la naturaleza y la relación entre el ser humano y su entorno. Aunque no forma parte del acervo permanente del MUNAL, es considerada una de las creaciones más representativas del artista.

Retrato de Nahui Olin (ca. 1922)

En esta obra, Dr. Atl retrató a Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, quien fue poeta, pintora y una de las figuras más destacadas de la cultura mexicana del siglo XX.

La relación entre ambos artistas quedó reflejada en diversas pinturas, en las que Murillo resaltó la personalidad y fuerza expresiva de su musa. Este retrato forma parte de la Colección Blaisten.

Obras más importantes del Dr. Atl, pintor mexicano precursor del muralismo Foto: museoblaisten.com

Valle de México desde la carretera de Cuernavaca (1955)

Realizada en óleo y Atl-color sobre masonita, esta obra ofrece una impresionante vista panorámica del altiplano central mexicano.

A través de esta pieza, el espectador puede apreciar la majestuosidad del paisaje y la presencia de los volcanes que tanto inspiraron al artista. Actualmente forma parte de la Colección Blaisten.

Estas son algunas de las obras más representativas de Dr. Atl, un artista que transformó la manera de observar la naturaleza en México y cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones a través de sus paisajes volcánicos y su visión única del territorio mexicano.