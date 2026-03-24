UNESCO conmemora 80 años con convenio patrimonial y estrategia en México

Con la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la presentación de la estrategia 2026-2031, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO) por sus siglas en inglés, conmemoro el 80 aniversario de su creación y de promover la paz y la seguridad mediante la cooperación nacional en la educación, ciencia y cultura.

En un evento realizado en el Museo Nacional de Antropología funcionarios de la UNESCO firmaron el acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y develaron una placa para nombrar al museo como un “BIEN CULTURAL PROTEGIDO” en caso de un conflicto armado.

“Vamos a firmar un convenio muy importante entre la Unesco y el INAH que tiene que ver con el acompañamiento en distintos procesos que se van a fortalecer de protección, salvaguarda y protección del patrimonio cultural de México. Va a ser muy importante para establecer una plataforma mucho más poderosa de colaboración para la conservación del patrimonio histórico arqueológico vivo, comentó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura.

Mientras que Andrés Morales Arciniega representante de la UNESCO en México dijo que “conmemoramos los 80 años de la Unesco, en un momento de incertidumbre y de enormes desafíos globales. Desde algunos sectores, se cuestiona la pertinencia y la eficacia del sistema multilateral, por momentos se ponen duda la cooperación, el diálogo, la igualdad y el respeto por los derechos humanos, valores que llenan el sistema multilateral después de dos guerras mundiales y que son el horizonte de nuestro trabajo”.

Durante el evento fue presentado el actor Gael García Bernal como Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO. Mientras que la actriz Yaritza Aparicio; la cantante Mon Laferte y el cantante Raymix, mantuvieron un diálogo acerca de los retos que mantiene las sociedades indígenas y los problemas de educación.

La estrategia de la Unesco para este periodo 2026 -2031 en México se centra en fortalecer las políticas de educación, ciencia, cultura, innovación y libertad de expresión para impulsar la paz y el desarrollo con un enfoque en jóvenes, mujeres y comunidades indígenas.

La UNESCO fue fundada el 16 de noviembre de 1945 y cuenta con 194 estados miembros.