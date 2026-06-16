Rojo y negro en gran formato: el regreso de Anish Kapoor

El artista británico Anish Kapoor (Bombay, India,1954) presenta nuevas obras de gran formato y gran impacto junto a algunas de sus esculturas más antiguas en una exposición en la Hayward Gallery de Londres, en lo que supone su regreso al espacio que acogió su primera exposición individual en el Reino Unido hace casi 30 años.

Se exponen esculturas brillantes realizadas en acero espejado u otras en un negro que evoca el vacío, pinturas viscerales y piezas sangrientas y crudas, así como instalaciones a gran escala por las que es conocido este ganador del Premio Turner, de 72 años y nacido en India.

Entre ellas se encuentra Mount Moriah at the Gate of theGhetto, (Monte Moriah en la Puerta del Gueto), de 2022, una enorme masa roja y negra que cuelga del techo.

La más reciente exposición de Anish Kapoor presenta nuevas piezas monumentales y obras creadas con anterioridad en donde el color rojo es fundamental. Foto: Reuters.

Entre las nuevas obras se encuentran una extensa pieza de pigmento rojo vivo llamada Ha Makom y All of Nothing, (Todo de nada) una enorme membrana de PVC rojo inflada que da la bienvenida al público nada más entrar.

“He explorado, o he intentado explorar, esa cuestión del objeto y el no objeto, y cómo conviven entre sí. Es obvio que el rojo debe estar presente en esa ecuación, porque, en cierto sentido, todo ese interior es rojo”, explicó Kapoor a Reuters sobre su uso del rojo en sus obras.

“El rojo, por supuesto, es en cierto modo un color de celebración, pero también es un color de profunda oscuridad, de terror, de miedo. Como sabemos, lo sublime es maravilla y miedo a la vez. Así que, de alguna manera, ambos conviven y me interesa lo que hace el rojo en… esas condiciones”.

Para el artista británico nacido en Bombay, India, el rojo es un color de celebración, pero también de profundo miedo. Foto: Reuters

La Hayward Gallery, que forma parte del Southbank Centre y domina el río Támesis, fue la primera en el Reino Unido en acoger una gran retrospectiva de la obra de Kapoor en 1998.

“Es como volver a casa... en muchos sentidos... 28 años esmucho tiempo”, dijo el artista plástico.

“Lo que he intentado hacer es retomar lo que hice antes y llevarlo a... algún otro lugar”, dijo el escultor.

La exposición estará abierta desde hoy, 16 de junio hasta el 18 de octubre.