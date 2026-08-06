"El museo debe permanecer vivo, no convertirse en un mausoleo": Miriam Kaiser

El museo debe escuchar a su entorno y estar a su altura. Debe permanecer vivo y activo. No convertirse en un mausoleo”, afirma tajante la museógrafa y gestora cultural Miriam Kaiser (1936).

Quien ha dirigido y transformado este tipo de recintos desde los años 60 comenta en entrevista con Excélsior que “el papel del museo intrínsecamente es el mismo: preservar y difundir los tesoros y el arte de la humanidad. Le corresponde conservarlos, cuidarlos, investigarlos, presentarlos”.

La promotora, quien cumplió 90 años el pasado 15 de julio, agrega que lo que sí cambia es “la manera como los museos deben acercarse al público, cómo hablarle, cómo presentar las obras.

La forma de mostrar los acervos no puede ser la misma en el siglo XIX que en el XX o ahora, en la era digital. Quienes laboran en ellos deben tener oídos de elefante, la mente abierta y escuchar”, añade.

En la sala de su casa, rodeada de libros, plantas y su colección de miniaturas, la exdirectora del Museo del Palacio de Bellas Artes y la Sala de Arte Público Siqueiros señala que “la estructura no se puede mover, pero nunca se debe parar de investigar, conocer más a tus artistas, entablar comunicación con los familiares si los hay. Cualquier hallazgo puede cambiar la historia”.

Quien encabezó áreas clave de exposiciones en el INBA y en el INAH dice que urge motivar a la gente a asistir a los museos, que no se conforme con ver a través de una pantalla o hacer recorridos virtuales.

Ver una obra de arte te cambia la vida. El internet es información. Pero ver las piezas de frente, de cerca, es otra historia. La emoción que provoca un objeto artístico es única. Por eso nunca se acabarán los museos y galerías.

“Así como, a pesar de los avances tecnológicos, no han desaparecido el cine, la televisión o los libros, tampoco los museos, porque la creación sigue. El día que el hombre deje de crear tal vez se acaben los museos. Pero eso ya no lo veremos”, indica.

La ganadora de la Medalla Bellas Artes 2020 insiste en que las autoridades culturales no sólo deben apoyar a los grandes museos, sino también a los de los estados. “Es una maravilla lo que hay. Aunque sí están en demérito, excepto en tres o cuatro entidades, las autoridades no los apoyan.

La creatividad es ilimitada. Nunca es suficiente lo que se hace en los estados y me da mucha tristeza esa disparidad. Se necesita gente sensible al frente y dinero, los gastos no se pueden detener”, dice.

La exposición "90 artistas, 90 flores para Miriam Kaiser", en la Casa de la Cultura Reyes Heroles reúne obra plástica de artistas como Graciela Iturbide, Arnaldo Coen, Betsabeé Romero, Jan Hendrix y Magali Lara, entre otros. Foto: Eduardo Jiménez.

Los museos de sitio, prosigue, “que se consideran menores, son los que necesitan más atención, porque están en el lugar, reciben los hallazgos y deben tener la infraestructura para conservarlos y estudiarlos”. Añade que

estoy feliz que en los dos últimos sexenios se trabaje con los artesanos, un sector que teníamos marginado. Pero no por eso hay que abandonar lo otro. Eso no se vale, porque hay grandes creaciones en música, en danza, teatro, artes visuales. México es un país de creadores”.

Otro tema que le preocupa a Kaiser es que los museos no tengan presupuesto para comprar obra. “Había comisiones que evaluaban qué adquirir. No sé si sigan activas. Pero, o nos ponemos al día, o dejaremos pasar momentos muy importantes”.

Doña Miriam no sólo sigue al tanto de lo que sucede alrededor de los museos y del mundo, sino que a sus 90 años sigue dando asesorías y conferencias. “Me siento divinamente bien. Feliz de ver a mis cinco hijos. Pero también disfruto mi soledad, no tengo miedo.

Ya les dije a mis hijos que así seguiré mientras que el cuerpo y la cabecita me lo permitan. Me han prohibido andar sola en la calle y les doy la razón. Nunca tuve coche, siempre usé el Metro y el Metrobús. Pero no vaya a ser”, señala sonriendo .

Quien se define como una mujer trabajadora y luchadora festejará sus nueve décadas de vida este sábado 8 de agosto, a las 13:00 horas, con la apertura de la colectiva “90 artistas, 90 flores para Miriam Kaiser”, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán.

Me gustan las flores. Soy una loca por las flores. Siempre me han gustado, desde niña. Tomas un libro viejo mío y entre las páginas guardo flores y hojas. No tengo una flor especial”, confiesa.

Entre los artistas expositores destacan Graciela Iturbide, Arnaldo Coen, Betsabeé Romero, Jan Hendrix, Magali Lara, Nahúm B. Zenil, Gabriel Macotela, Mónica Mayer, Alberto y José Castro Leñero, Perla Krauze, Cristina Kahlo, Gabriel de la Mora y Boris Viskin.

La exposición se exhibirá en septiembre en el Seminario de Cultura Mexicana, y en noviembre en el Museo de la Ciudad de Querétaro.