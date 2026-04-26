Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, un repositorio clave para el nuevo trazado cultural

Entre libros, diarios y documentos históricos, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada tiene bajo su resguardo un patrimonio multifacético donde confluyen la memoria de la Hacienda Pública, economía y la prensa nacional.

El 1º de octubre de 1928 se inauguró en Palacio Nacional el acervo, cuya expansión en volumen obligó a su traslado en 1970 al Sagrario del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri, inmueble ubicado en la calle República de El Salvador, Centro Histórico de la Ciudad de México, con una historia inestable construido en 1751.

Foto: Roberto Rodríguez Rebollo

Así nació la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada como un referente de la investigación académica, hoy se ha convertido en un espacio abierto a la cultura. En entrevista para Excélsior, el director de Bibliotecas de la Dirección General de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, Juan Martín Hernández, destacó el papel del espacio a su cargo en el entorno actual dentro del ámbito de la información.

“Es una biblioteca patrimonial, nuestro objetivo es integrarnos a lo que demanda el mundo de la información actual porque somos un vínculo entre el documento, la información y el público, tenemos un compromiso muy importante con la ciudadanía”, señaló Hernández.

Actualmente alberga 12 colecciones, un fondo reservado de los siglos XVI al XVIII, una colección de periódicos del siglo XIX, así como una hemeroteca con tomos del siglo XX.

Foto: Roberto Rodríguez Rebollo

Destaca la sección denominada Archivos Económicos con 49 mil carpetas de notas periodísticas de 1928 hasta 1994 de diferentes diarios nacionales e internacionales donde predominan temas de desarrollo económico.

Por su parte, Fabiola Gómez Romero responsable de atención al público, destacó la faceta de la biblioteca como centro cultural “hemos convertido este espacio en un lugar más abierto, por medio de exposiciones y visitas guiadas nos mantenemos en constante movimiento gracias a que tenemos materiales muy valiosos”.

Foto: Roberto Rodríguez Rebollo

En su interior, los muros del recinto están cubiertos por un mural del pintor ruso, Vladimir Kibálchich Russakov, mejor conocido como Vlady, con su obra llamada ‘Las revoluciones y los elementos’.

PJG