La carta más poderosa de Sor Juana llega en edición que revela su escritura original

¿Te gusta la obra de Sor Juana Inés de la Cruz? Si eres fan de su legado o quieres adentrarte en uno de sus textos más importantes, esta noticia te va a interesar.

El Tecnológico de Monterrey lanzó una edición facsimilar de la icónica obra Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, uno de los escritos más poderosos de la autora novohispana, donde defendió su derecho al conocimiento.

Se trata de una edición especial que permite ver la escritura original de Sor Juana, convirtiéndose en una experiencia única para lectores, estudiantes y amantes de la literatura.

¿Qué es la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz?

La Respuesta a Sor Filotea es una carta escrita por Sor Juana Inés de la Cruz en respuesta al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz.

En este texto, la autora defiende su derecho a estudiar y pensar libremente, en una época en la que las mujeres eran excluidas del acceso al conocimiento. Más que una carta, es una firme declaración intelectual que cuestiona la desigualdad y reivindica la educación femenina.

Edición facsimilar de la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana: dónde comprarla Foto: Excélsior

Pensamiento de Sor Juana que sigue inspirando

En entrevista para Excélsior Ana Lucía Macías Chiu, directora Nacional de Desarrollo Cultural en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, destaca que este texto sigue teniendo eco en la actualidad.

"Por medio de ella, Sor Juana hace toda una declaración y argumentación para defenderse por críticas que había recibido justamente porque una mujer tuviera acceso al conocimiento. Entonces, todo el texto se desarrolla argumentando todo eso, desde el punto de vista del acceso al conocimiento y el acceso a la información"

Además, de que a través de esta carta autobiográfica, Sor Juana no solo responde a sus críticos, sino que construye una sólida argumentación sobre el acceso al conocimiento, apoyándose en ejemplos de literatura, filosofía y hasta química.

Su pensamiento, lejos de quedar en el pasado, sigue dialogando con temas actuales como la igualdad, la educación y el papel de las mujeres en la sociedad.

Edición facsimilar de la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana: dónde comprarla Foto: Excélsior

¿Qué incluye esta edición facsimilar?

Esta edición reproduce un ejemplar original de 1701, resguardado en la biblioteca de colecciones especiales Miguel de Cervantes Saavedra del Tecnológico de Monterrey.

Uno de sus mayores atractivos es que presenta, página a página, el texto original junto a una versión con castellano actualizado, lo que facilita su lectura sin perder la esencia histórica.

Edición facsimilar de la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana: dónde comprarla Foto: Excélsior

¿Dónde comprar la edición de Respuesta a Sor Filotea?

Si quieres tener esta joya literaria en tus manos, puedes adquirirla a través de Ediciones Tecnológico Monterrey.

También está disponible por medio del correo: losmuchoslibros@gmail.com, donde puedes solicitar más información. El costo es de 350 pesos, más gastos de envío.

Edición facsimilar de la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana: dónde comprarla Foto: Excélsior

Si admiras a Sor Juana Inés de la Cruz, esta edición es una excelente oportunidad para acercarte a su pensamiento de una forma más íntima y auténtica.