Betsabeé Romero convierte las huellas migrantes en memoria colectiva

La artista visual mexicana Betsabeé Romero (1963) sigue desde hace tres décadas las huellas de los migrantes, busca su esencia, la recoge y la transforma en obras grabadas o intervenidas con poemas, palabras o glifos prehispánicos; es decir, construye una memoria colectiva.

“La migración es un movimiento forzado. Millones de personas cruzan fronteras por necesidad. Por eso me interesan los pies descalzos, la fragilidad en que se encuentran y se mueven, las heridas, las cicatrices que no cierran, la enorme precarización del valor de sus vidas”, explica en entrevista.

“No sólo debo colocar esos pies en una manera que los dignifique, sino también recordar su dolor y sus heridas; y el modo en que el mundo ha empobrecido su existencia. Ahora son un botín de guerra, un instrumento de chantaje político. Usarlos como arma es lo último que se les puede hacer”, afirma.

En su taller de la colonia Álamos, la comunicóloga con maestría en Artes Visuales y doctorado en Historia del Arte destaca que le interesa el cuerpo y su huella.

“El cuerpo individual y social; y, en la medida que la huella es colectiva, se transforma en cultura. Y ésta es una semilla que crece y que nunca ha dejado de cruzar, no hay fronteras que la detengan”.

Diez obras en la Gran Manzana

La creadora de arte contemporáneo exhibirá diez piezas representativas de esta búsqueda en la exposición Traces of Mobility (Huellas de movilidad), en la feria neoyorquina The Armory Show 2026, del 24 al 27 de septiembre.

La obra de Romero será llevada al encuentro, que se realizará en el Javits Center de Nueva York (Estados Unidos), por YAM Gallery, el único expositor mexicano de entre los 240 que participarán, de los cuales diez son de América Latina.

YAM Gallery es la única galería mexicana que participará en la exposición "Traces of Mobility" Foto: Elizabeth Velázquez.

La muestra integra esculturas de madera, unas 109 hormas de zapatos, llantas grabadas, instalaciones, maquetas y fotografías, confeccionadas entre 1997 y 2024; cada cuerpo de trabajo posee un lenguaje y un material distinto.

“La migración es un trayecto que no termina, una peregrinación cíclica, la espiral infinita, porque las personas cruzan y pueden estar allá muchos años; pero, como sucede ahora, se desconocen su trabajo y sus aportaciones, como si no hubieran estado allá, y los expulsan”, agrega.

Es esa amalgama de historias, de culturas y memorias que son múltiples y se enlazan; por eso en cada objeto que grabo, escribo o incido se acumula una serie de códigos que integran el enorme palimpsesto —manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior que fue borrada artificialmente para reutilizar el soporte— que es la cultura migrante”, añade.

La egresada de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela de Bellas Artes de París, en Francia, considera que “toda la cultura actual está cruzada, atravesada, enraizada en tradiciones migrantes. Por eso debemos tejer puentes y reconocer los caminos andados, los ya hechos, que se han sembrado con huellas, lenguajes y manifestaciones de todos los géneros”.

Una de las piezas de Betsabeé Romero reúne hormas de zapato, que asemejan los pasos de los migrantes. Foto: Elizabeth Velázquez.

Dice que esta mezcla se expresa en la moda, la gastronomía, la música, los bailes, el humor.

Es una huella de nuestra identidad expandida. Reconocerla es darle un lugar a esa escisión que se ha hecho arbitrariamente por una cuestión geopolítica”.

Más que una retrospectiva, Romero define a su exposición como un manifiesto. “La urgencia la ponen las instancias políticas que no están a la altura de este fenómeno; y que contraponen leyes injustas y un discurso que avala que el racismo y la discriminación puedan explayarse sin pudor en el espacio público. Esto pone en un peligro cotidiano a millones de personas”.

Proyecto trinacional

Betsabeé Romero trabaja en otro proyecto internacional: realizará un Altar de Muertos simultáneo en Tijuana (México), San Diego (Estados Unidos) y Montreal (Canadá), con videos que permitan ver las propuestas de manera paralela.

En noviembre, Betsabeé Romero colocará un Altar de Muertos en Tijuana, México; San Diego, California, Estados Unidos; y Montreal, Canadá. Foto: Cortesía Betsabeé Romero.