El Ayuntamiento de San Pablo Huitzo convocó a cuidar hallazgo zapoteco

El Ayuntamiento de San Pablo Huitzo convocó a sus ciudadanos a respetar el área del hallazgo de la Tumba 10, perteneciente al periodo Clásico tardío (ca. 600-850 d.C), que ha sobrevivido casi intacta, donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza trabajos de investigación.

A través de un comunicado, la autoridad municipal, encabezada por Verónica Reyes, convocó a su comunidad a sentirse orgullosos por tutelar “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México, por el nivel de conservación e información que aporta”, según lo calificó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Extendemos una felicitación a los ciudadanos por esta noticia”, dijo: una cámara funeraria que contiene una franja sobre un dintel compuesto por lápidas grabadas con nombres calendáricos, claves para entender la genealogía de los gobernantes de Huitzo.

Pedimos que juntos cuidemos de la Tumba 10, ya que aún se están realizando trabajos de investigación por parte de las autoridades competentes”, solicitó.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara adelantó que el 29 de enero acompañará a Huitzo a la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, para que conozca esta “joya inédita del mundo zapoteco”.

La cámara funeraria está resguardada y protegida por el gobierno de México y la Secretaría de Cultura, a través del INAH. “Está siendo atendida, registrada y restaurada por expertos de distintas disciplinas”.

HALLAN FÓSIL DE HORMIGA EN ÁMBAR DE GOETHE

El fósil de una hormiga de hace unos 40 millones de años fue descubierto por investigadores en un fragmento de ámbar que perteneció al escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

El animal no es reconocible a simple vista y fue identificado mediante técnicas modernas de obtención de imágenes, informó la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en el este de Alemania

Se trata de la especie extinguida Ctenobethylus goepperti, que suele encontrarse con frecuencia en el interior de fragmentos de ámbar.

Gracias a su buen estado de conservación, sin embargo, se pudieron obtener nuevos conocimientos sobre esta especie.

Foto: Especial .

Por primera vez, los investigadores pudieron observar el interior de una hormiga de este tipo y hacer visibles estructuras en la zona de la cabeza y el tórax.

La colección de ámbar de Goethe, procedente de la región del mar Báltico, comprende unos 40 ejemplares, según se indicó. En dos de ellos se descubrieron ahora animales atrapados: además de la hormiga, también dos especies diferentes de mosca.

Las piezas se conservan en el Museo Nacional Goethe de Weimar.

Goethe fue un polímata, dramaturgo, novelista, poeta, filósofo y naturalista, considerado el escritor más grande en lengua alemana.

-DPA

cva