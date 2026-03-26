Atienden protesta de estudiantes de la ENAH

Luego de que estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) iniciaran un paro de tres días y de que bloquearan el tránsito vehicular afuera de sus instalaciones la noche del martes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoció que dos estudiantes fueron puestos a disposición de las autoridades capitalinas “por faltas al espacio público”, sin especificar el motivo.

Sin embargo, aclaró que el INAH “brindó apoyo a los estudiantes para lograr su libertad” y aseguró que “no ha habido detenciones arbitrarias ni desapariciones”. Además, se comprometió a cuidar “que no se vulnere ningún derecho fundamental de los estudiantes”.

El INAH también expuso que, aunque nunca se ha dejado el diálogo, el titular de la dependencia, Joel Omar Vázquez, convocó a los estudiantes “para escuchar las preocupaciones de la comunidad y atender las demandas procedentes”. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición se desconoce si hubo algún acuerdo.

La dependencia expuso que, como parte del proyecto de intervención que realiza la Secretaría de Cultura “se han invertido más de 164 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de las instalaciones de la escuela”.

Dichas obras, añadió, terminarán el presente año y equiparán con nuevo mobiliario y alta tecnología varios de los espacios, y destacó que se cuenta con un presupuesto para afrontar los compromisos que la institución ha asumido.

Desde enero de 2024, el INAH reconoció que era necesario destinar cerca de 11 millones de pesos para concluir las obras y el equipamiento de la Torre Académica de la ENAH, que estuvo en obra negra desde hace más de una década.