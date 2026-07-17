El rincón más misterioso de Coyoacán: la leyenda que ha sobrevivido por casi un siglo

Coyoacán es uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México. Sus calles empedradas, antiguas casonas y rincones llenos de historia también guardan relatos que han pasado de generación en generación.

Uno de los más conocidos es el del Callejón del Aguacate, un sitio que ha despertado la curiosidad de visitantes y amantes de lo paranormal por la leyenda que, según cuentan los vecinos, aún permanece entre sus muros.

¿Dónde está el Callejón del Aguacate en Coyoacán?

El Callejón del Aguacate se encuentra en el tradicional Barrio de Santa Catarina, en Coyoacán. Se trata de un estrecho callejón empedrado de aproximadamente 100 metros de longitud, rodeado de construcciones con arquitectura que data del siglo XVII.

Su nombre proviene de un antiguo árbol de aguacate que se encontraba en el lugar y que, con el paso del tiempo, se convirtió en el protagonista de una de las leyendas urbanas más famosas de la CDMX.

Hoy en día, este rincón no solo atrae por su belleza e historia, sino también por los relatos que han alimentado su fama como uno de los sitios más misteriosos de la capital.

La leyenda del Callejón del Aguacate en Coyoacán

De acuerdo con la leyenda, la historia se remonta a la década de 1930, cuando un soldado retirado vivía en este callejón.

Se cuenta que un día un pequeño se acercó para admirar las medallas que el hombre llevaba y le pidió jugar con él. Sin embargo, el militar reaccionó con enojo y, tras golpearlo, el niño perdió la vida.

La leyenda asegura que, presa del miedo, el soldado colocó el cuerpo del menor junto al árbol de aguacate que daba nombre al callejón. Otras versiones afirman que, consumido por la culpa, levantó un pequeño altar en una de las esquinas para pedir perdón por lo ocurrido.

Aunque no existen registros históricos que confirmen este hecho, el relato ha permanecido vivo durante décadas y forma parte del folclore de Coyoacán.

La aterradora leyenda del Callejón del Aguacate en Coyoacán Foto: Google fotos

¿Qué hay en el Callejón del Aguacate?

Con el paso de los años, el Callejón del Aguacate se ha convertido en uno de los sitios más populares para quienes disfrutan de las historias de misterio.

Algunas personas aseguran haber escuchado risas infantiles, pasos o la voz de un niño que pide jugar durante la noche. Otras afirman haber visto sombras o sentir una atmósfera particularmente pesada al recorrer el lugar.

Sin embargo, no existe evidencia que compruebe estos supuestos fenómenos paranormales, por lo que forman parte de las creencias y relatos populares que rodean al callejón.

Además de la historia del niño, otra de las leyendas que circulan en este sitio es la del Charro Negro. Según la tradición, esta figura aparece durante la medianoche entre las sombras y es considerada por algunas personas como un presagio de muerte.

Este relato forma parte de las leyendas urbanas que han dado fama al Callejón del Aguacate y que continúan despertando la curiosidad de quienes visitan este rincón de la capital.

Aunque no existen pruebas de que estos hechos hayan ocurrido, las leyendas siguen formando parte del patrimonio cultural y de la tradición oral de Coyoacán, convirtiendo al Callejón del Aguacate en uno de los lugares más enigmáticos y visitados por quienes disfrutan del misterio.