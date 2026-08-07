Amplían convocatoria para la exposición colectiva de arte del Istmo en el MUPO

OAXACA. Oax.- Integrantes del Colectivo Bidxaa Yooxho ampliaron la fecha de recepción de propuestas para la primera exposición colectiva Guendalisaa - Raíces compartidas 2026, que habrá de llevarse a cabo en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO) el 22 de enero de 2027.

Pueden participar artistas plásticos visuales (pintura, escultura, grabado, instalación, dibujo, collage) originarios de la región del Istmo de Tehuantepec o que sean de la región y vivan en otras entidades, la nueva fecha de entrega de piezas es el 23 de agosto y la temática es libre.

El arte como herramienta para reconstruir el tejido social

El Colectivo Bidxaa Yooxho encabezado por el artista Víctor Cha’ca, acompañado por Víctor Cata, secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA); y Michel Pineda, director de la Casa de la Cultura de Juchitán coinciden que la región del Istmo “necesita del arte para sanar y reconstruir el tejido social”.

Amplían convocatoria para la exposición colectiva de arte del Istmo en el MUPO Fotos: Galería Virtual Víctor Cha’ca

De acuerdo con la convocatoria, “el objetivo es promover y visibilizar la riqueza artística regional, ya que el arte puede ser una forma de reconstruir y ayudar a sanar el muy lastimado tejido social”.

Bases, formatos y fecha límite para entregar obras

Los interesados podrán proporcionar a consideración como máximo dos obras de su autoría (original y sin plagios). Las piezas no deberán exceder la medida de 150 x 150 centímetros. o bien, de 100 x 100 centímetros como mínimo con todo y marco.

Las propuestas se recibirán, como fecha límite, el domingo 23 de agosto de 2026.