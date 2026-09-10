La gentrificación apaga el teatro en Xalapa: Cierra Área 51 y lo denuncian desde el escenario

La desaparición acelerada de espacios independientes para representar obras teatrales y dancísticas, ahora es denunciada desde el escenario con la obra Lo necesario y lo posible, dirigida y escrita por Alejandro García, que tendrá una muy breve temporada del 24 al 27 de septiembre en el Área 51 Foro Teatral, recinto que anunció su próximo cierre y que se suma a la larga lista de inmuebles culturales desplazados por la gentrificación.

De teatro a inmueble en renta: la comedia que expone la pérdida de espacios artísticos

La obra se desarrolla en una casa céntrica que alguna vez funcionó como teatro y que hoy está en renta. A ese espacio llegan distintos personajes —compradores, parejas, oportunistas y una agente inmobiliaria que funge como árbitro del caos— para disputarse el inmueble.

García expone que el montaje utiliza la comedia como vehículo para exponer las tensiones, los encuentros incómodos y las catástrofes latentes que revelan cómo estos lugares cargados de memoria escénica atraen el conflicto y el drama humano.

Presentan obra de teatro para denunciar gentrificación Foto: Cortesía Área 51 Foro Teatral

El elenco se conforma de siete actores, del grupo teatral Lado B, integrado por egresados y estudiantes de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana.

Alondra Herrera, integrante de la compañía, subraya que la pérdida de espacios como Área 51 y el ya desaparecido Transmundo Teatro no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso de reconversión urbana que desplaza proyectos culturales para dar paso a negocios y viviendas.

De este modo, la compañía expresa, a su modo, esta oleada que deja sin espacios artísticos. Lo que Area 51 Foro Teatral pretende es invitar a la sociedad a la reflexión. “Queremos recordar que estos espacios cargados de ficción atraen el conflicto, el drama humano, y deben conservarse para el teatro.”

Fechas y horarios de las últimas funciones en Área 51 Foro Teatral

Las funciones se realizarán del 24 al 27 de septiembre: jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado y domingo a las 18:00, en Área 51 Foro Teatral, en la calle Revolución s/n , en el centro de Xalapa.