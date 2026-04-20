Archivo de Octavio Paz: El Colegio Nacional demandó al DIF CDMX, revela Krauze

“El mejor homenaje a Octavio Paz, señoras y señores del Congreso, es cumplir su voluntad testamentaria y transferir su archivo a El Colegio Nacional (Colnal)”, expresó ayer el historiador Enrique Krauze en sus redes sociales, en el marco del 28 aniversario luctuoso del poeta.

Esto, luego de que revelara que El Colegio Nacional demandó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México por no elaborar un convenio en el que se incluyera la entrega del acervo personal del poeta a dicho organismo.

El conflicto legal con el DIF

A pesar de que la obra de Paz fue declarada Monumento Artístico nacional desde la muerte de su viuda, el DIF hizo una interpretación indebida de los hechos, asumiendo que el testamento no ejercido de Marie José Tramini absorbía el de Paz (de 1997), de modo que sus papeles privados pasaban, junto con todos sus bienes, al DIF”, comentó.

Trabajos de limpieza en el acervo de Octavio Paz. Pavel Jurado

Además, aclaró que el Colnal “nunca ha pretendido quedarse con ningún bien distinto a los archivos del poeta. Únicamente desea que el archivo le sea asignado, conforme a su voluntad”.

Y aseguró que, hasta el momento, “el Colegio ha ganado dos suspensiones definitivas, lo que nos lleva a pensar: ¿por qué el DIF insiste en quedarse con un archivo que el propio Paz legó a la institución donde naturalmente debe estar?”.

El historiador también señaló que, desde agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la titular de Cultura, Claudia Curiel, retomar sus funciones de intermediación entre el DIF y el Colnal, con el fin de formalizar un nuevo convenio que permitiera la entrega del archivo al Colegio Nacional, lo cual no ha ocurrido.

Muestran avances de los trabajos realizados por Cencropam en el acervo personal de Octavio Paz. Juan Carlos Talavera

Cabe recordar que, desde 2018, se difundió la existencia de una previsión testamentaria que Octavio Paz habría dejado antes de morir (Excélsior, 11/08/2018), la cual establece que sus papeles, cartas, correspondencia privada y documentos pasarían al Colnal.

Dicha previsión no ha sido mostrada públicamente y, en su momento, provocó el rechazo de una parte de la comunidad cultural.

Muestran documentos en proceso de catalogación en el acervo personal de Octavio Paz. Juan Carlos Talavera

La voluntad testamentaria de 1997

Este diario solicitó ayer a la Secretaría de Cultura federal detallar si existe alguna postura definitiva respecto a la entrega de los papeles de Paz al Colnal, pero hasta el cierre de esta edición no emitió comentario alguno.

Detalle de la fachada de El Colegio Nacional. Especial

Existe incumplimiento

La situación que enfrenta el acervo personal del poeta fue comentada ayer por Krauze en su columna “Salvar el archivo de Paz”, difundida en su página web y en el diario Reforma, en donde hizo un llamado a la Presidenta para revisar el tema.

Escribo estas líneas a título personal, como amigo de Octavio Paz, y con la esperanza de que la Presidenta de México se entere de la situación por la que atraviesa el legado del poeta”.

Lamentó que, a 28 años de la muerte de Paz, “su deseo de depositar su archivo en el Colnal sigue sin respetarse”.

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Detalló que “en un testamento notariado del 17 de noviembre de 1997, Paz ordenaba que, si su esposa Marie José Tramini de Paz no disponía otra cosa, esos papeles fueran entregados para su resguardo y consulta al Colnal.

No se trataba de un encargo provisional. En aquel documento Paz manifestaba su voluntad de abrir su archivo al público una vez pasados 25 años de su muerte. Su viuda murió intestada en 2018 y nunca dispuso nada sobre el archivo, de tal forma que el inventario debió, hace tiempo, proceder a la entrega del archivo al Colnal. Nada de lo anterior ha ocurrido”, puntualizó.

El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz falleció el 19 de abril de 1998. Cortesía Francisco Segura/SC

El historiador aseguró que “desde que comenzó el inventario de los bienes de los Paz, el Colnal ha estado presente en todas las diligencias, con ánimo de llevar a buen puerto una herencia que, como quería el poeta, corresponde al pueblo mexicano”.

Sin embargo, en agosto de 2023, el DIF propuso la firma de un convenio que el Colnal consideró injusto, ya que interpretó, “a conveniencia, el depósito ordenado por Paz como un mero préstamo, dejando al arbitrio del DIF el futuro del archivo.

Extrañamente, hizo su propuesta después de que sus representantes habían visitado y aprobado con beneplácito la bóveda que el Colnal había construido ex profeso para albergar no sólo el archivo de Paz, sino las futuras donaciones de sus miembros”, expuso.

Algunas fotografías que resguarda el acervo de Octavio Paz. Cortesía INBAL

Enviaron papeles del poeta al Cencropam

El pasado 27 de febrero, la SC federal emitió un comunicado en el que anunció el traslado del acervo personal del poeta al Cencropam.

Además, destacó el avance en la conservación y el procesamiento del archivo personal, el cual está conformado por 137,277 fojas, de las cuales, entre junio de 2023 y el 16 de febrero de 2026, 110,521 “han sido restauradas y colocadas en guardas (80.4%), 64,217 han sido digitalizadas (50.3%) y 39,334 han sido catalogadas (28.4%)”.

Recorrido por los trabajos que realiza el Cencropam realizó en el acervo personal de Octavio Paz. Juan Carlos Talavera

En dicho reporte, Claudia Curiel expresó que “el Estado cumple su responsabilidad de preservar los archivos que resguardan la memoria cultural del país, con criterios técnicos y visión de largo plazo”.

Justificó el traslado de los documentos, ya que permite “fortalecer las condiciones especializadas para concluir el proceso integral de conservación, catalogación y digitalización, y garantizar su protección para las futuras generaciones”.

Sin embargo, no aclaró si la autoridad cultural tiene intención de entregar los documentos al Colnal ni resolvió en qué fecha se pondrá a disposición del público el acervo ya digitalizado.