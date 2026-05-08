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Caín como víctima: la arriesgada apuesta de una ópera barroca en Australia

La nueva producción de Il primo omicidio, de Alessandro Scarlatti, reinterpreta la historia bíblica de Caín y Abel como un drama psicológico contemporáneo, provocando debate en Australia por su mirada sobre la culpa, la salud mental y lo divino.

Por: Ana Alvarez

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La ópera Il primo omicidio, de Alessandro Scarlatti se presenta en el Teatro Roslyn Packer de Australia.Foto tomada de Pinchgut Opera

La compañía Pinchgut Opera ha colocado en el centro de la conversación su nueva producción de Il primo omicidio (El primer asesinato), una obra compuesta por Alessandro Scarlatti en 1707, al transformarla en un drama psicológico ambientado en un paisaje australiano.

La propuesta, dirigida por Dean Bryant y que se presenta en el Teatro Roslyn Packer, abandona el tono solemne de los relatos bíblicos tradicionales que narran la historia de Caín y Abel, con la sensibilidad actual. El resultado mezcla belleza musical con una incomodidad emocional que ha dividido tanto a críticos como al público.

Villano o víctima

Uno de los aspectos más polémicos de la producción es la manera en que presenta a Caín. Lejos de retratarlo como el primer asesino de la humanidad, la obra lo muestra como un joven emocionalmente fracturado, al ser consumido por la presión familiar y el rechazo.

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En esta ópera, Caín no es un villano bíblico, sino un joven roto.Foto tomada de Pinchgut Opera

Interpretado por la mezzosoprano Ashlyn Tymms, el personaje adquiere una vulnerabilidad que obliga al espectador a mirar más allá del crimen que cometió Caín. Para algunos, esta producción suaviza la culpa del personaje, mientras que para otros, ofrece una reflexión moderna sobre la salud mental y la necesidad de compasión.

La controversia también alcanza la representación de lo divino. En esta adaptación, las figuras celestiales y demoníacas aparecen más cercanas a proyecciones de la mente humana que a entidades sobrenaturales. 

La voz de Dios deja de ser una autoridad absoluta y se convierte en una presencia ambigua.

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La compañía australiana Pinchgut Opera presentó esta ópera como un drama psicológicoFoto tomada de Pinchgut Opera

El escenario refuerza esa sensación. Bryant sitúa la acción en una playa australiana. La estética sobria permite que la música permanezca en el centro, mientras la violencia deja de sentirse como un mito lejano para convertirse en una tragedia cercana.

Bajo la dirección de Erin Helyard y acompañados por la Orquesta de las Antípodas, Il primo omicidio tendrá funciones los días 23, 24, 27, 28, 30 y 31 de mayo.

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