Palacio de Bellas Artes: concierto con piezas de Bach y Mozart en 75 pesos

Un concierto con piezas de Bach y Mozart en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (CDMX), será completamente accesible para todo el público, pues las entradas tienen un costo de 75 pesos.

Se trata del concierto ‘Del orden al ímpetu’, con los pianistas Naoya Seino y Alfredo Isaac Aguilar, el domingo 10 de mayo a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Este concierto es organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera.

Recital a cuatro manos en el Palacio de Bellas Artes

Concierto en el Palacio de Bellas Artes. Especial

De acuerdo con el INBAL, en este concierto, se verá el virtuosismo de ambos intérpretes que son concertistas de Bellas Artes. Con ello, el público podrá disfrutar del recital a cuatro manos con obras de Johann Sebastian Bach (Alemania, 1685-1750), Wolfgang Amadeus Mozart (Austria, 1756-1791), Camille Saint-Saëns (Francia, 1835-1921), Béla Bartók (Hungría, 1881-1945) y Sergei Rajmáninov (Rusia, 1873-1943), entre otros compositores.

El programa incluye:

Jesu, Joy of Man’s Desiring”, coral de la cantata Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147, de Bach, en transcripción de Myra Hess.

La Sonata en do mayor, KV 545, de Mozart, con arreglo para dos pianos de Edvard Grieg; la Fantasía en fa menor, KV 608, de Mozart, en transcripción de Ferruccio Busoni; Caprice héroïque , Op . 106, de Saint-Saëns

Piezas de Mikrokosmos para dos pianos, de Bartók

Suite núm. 2 para dos pianos, Op . 17, de Rajmáninov

¿Qué saber sobre Naoya Seino y Alfredo Isaac Aguilar?

Alfredo Isaac Aguilar estudió en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), en la Escuela Normal de Música de París Alfred Cortot y en la Academia Internacional de Verano de la Universidad Mozarteum de Salzburgo. Obtuvo el tercer gran premio en el V Concurso Internacional de Piano Albert Roussel, en Sofía, Bulgaria, así como el primer lugar en el Concurso de Solistas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ha ofrecido conciertos en diversos países y actualmente imparte clases en el CNM.

Naoya Seino es egresado de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio. También estudió en la Academia Franz Liszt de Budapest, Hungría, bajo la dirección de István Lantos. Realizó estudios de maestría en la Universidad Mozarteum de Salzburgo con Karl-Heinz Kämmerling y Mario Delli Ponti. Ha ofrecido recitales en diversos países y su repertorio abarca del Barroco a la música contemporánea.

Accesos en 75 pesos

Concierto en el Palacio de Bellas Artes. Especial

Los boletos para el concierto pueden adquirirse directamente en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, a un costo de 75 pesos. También se pueden comprar en línea, aunque el precio aumenta a 82.50 por los cargos en el servicio de Ticketmaster.

Para llegar al Palacio de Bellas Artes, ubicado en Av. Juárez S/N, Centro Histórico, Cuauhtémoc, CDMX, hay varias opciones:

Metro:

Estación Bellas Artes de la Línea 2 (azul)

Estación Bellas Artes de la Línea 8 (verde)

Metrobús:

ínea 4, estación Bellas Artes.

También puedes bajar en Hidalgo o República de Chile y caminar unos minutos.

Trolebús:

Sobre Eje Central, con paradas cercanas como Madero o Independencia.

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