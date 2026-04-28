El amor según Benedetti: publican libro que compila sus poemas amorosos

Mario Benedetti Poemas de Amor, es el título de una selección realizada por Elvira Sastre de la obra del uruguayo bajo el sello Alfaguara. En las más de 200 páginas de este libro, la escritora española reúne la poesía del también periodista en un diálogo que trasciende las fechas de publicación originales.

La antología está dividida en seis fases, que son en sí mismas el viaje natural del amor: El asombro, La ternura, Lo cotidiano, La herida, La ausencia y La resistencia.

Elvira Sastre compila los Poemas de Amor de Mario Benedetti Alfaguara

“Una suerte de hilo emocional que une las distintas visiones del amor de Mario Benedetti de forma ordenada. Son poemas de épocas diferentes que, insisto, parecen responderse entre ellos”, escribe Elvira Sastre en el prologo de Poemas de amor.

La propuesta de la compiladora es leer en el orden propuesto, pero también, mantener el libro a la mano para acompañar al lector en cualquier etapa del amor en la que se encuentre.

En esta selección de la obra de Mario Benedetti, la autora española reúne poemas desde 1950, como Asunción de ti, hasta haikus de su libro Nuevo rincón de haikus, publicado en 2006, tres años antes de su fallecimiento.

Mario Benedetti falleció el 17 de mayo del 2009, es una de las figuras más relevantes de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX.

En Poemas de amor, se reencuentran obras ya clásicas del autor de La tregua como Informe sobre caricias, Táctica y estrategia, Corazón coraza, Hagamos un trato, La culpa es de uno, Chau número tres y Bodas de perlas.

La propuesta de Elvira Sastre revive el genio de los poemas de Benedetti, conocido como el poeta de la vida cotidiana, que precisamente buscan y encuentran, lo poético incluso en lo más mundano.

“Quizá por eso es el poeta de la vida cotidiana: escribe sobre lo que está ahí y damos por hecho sin olvidar que estar vivos, y enamorados, es el auténtico milagro”, concluye Elvita Sastre en el prólogo.

Mario Benedetti: El escritor de la cotidianidad

Mario Benedetti (1920 - 2009) es uno de los pilares de la literatura latinoamericana. Fue miembro de la mítica Generación del 45, y no se limitó a la poesía: fue novelista, ensayista y periodista.

Mario Benedetti fue poeta, novelista y periodista Foto: Getty.

Su genialidad radicó en la "poesía comunicante", un estilo que rechazaba el lenguaje críptico para conectar con la gente común a través de sus amores, sus luchas políticas y su vida en la oficina.

Vivió exiliado durante años por su militancia, Benedetti convirtió la nostalgia y la sencillez en una herramienta de resistencia, consolidándose como el poeta más leído y cantado de nuestra lengua.

Elvira Sastre: La voz de una nueva generación

Elvira Sastre representa el fenómeno poético de la última década en el ámbito hispano. Poeta, novelista y traductora, Sastre logró llevar los versos de las redes sociales a las listas de bestsellers y llenar teatros con recitales de poesía.

La autora española es ganadora del Premio Biblioteca Breve 2019, su escritura se caracteriza por una honestidad visceral que disecciona el desamor y la reconstrucción personal. Su papel como compiladora en esta obra no es casual; su estilo directo y emocional conecta con esa transparencia que Benedetti defendió durante toda su carrera.