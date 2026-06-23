Más de 30 obras, entre óleos, collage, acuarela e instalación vinculadas al tema del futbol se exhiben en Aguafuerte Galería como parte de la exposición El juego de la pelota, con obra de artistas como Jazzamoart, Cristóbal Montoya, Gabriela Leal y Antonio Flores Jiménez, entre otros que permanecerá expuesta hasta el 5 de julio.

“Cuando se lanzó la convocatoria recibimos más de 50 propuestas de artistas y seleccionamos 10 e invitamos a otros cinco. La idea de la exposición es retratar o buscar obras que visibilicen el tema del futbol o del juego de pelota, como en el caso de Homero Santamaría, que presenta una obra relacionada con el juego de pelota prehispánico”, comentó en entrevista Israel Alvarado, curador de la muestra.

Aguafuerte Galería presenta 'El juego de la pelota': Una exposición de arte y futbol en la Roma Cortesía Aguafuerte Galería

Y agregó: “El futbol es un tema actual por el Mundial, así que es interesante ver cómo se retrata desde el arte sus aspectos culturales, sociales, políticos, económicos e internacionales. A lo largo de esta exposición podrás ver todos esos aspectos, desde algunos balones, momentos épicos de este deporte y hasta alguna crítica en relación con el fenómeno deportivo”.

De Jazzamoart a la crítica social: las obras inspiradas en el balompié

La selección incluye obras como Noches de papas gol, El arte del futbol y La pena Máxima, de Jazzamoart; En vilo, tiro libre, de Cristóbal Montoya; América y Boceto para un cuerpo ausente, de Gabriela Leal; En juego, de Antonio Flores Jiménez; Dios es diez, No era penal y La maldición del 5° partido, de Loop; y Chute, de Bruno Espinosa, entre otras.

Aguafuerte Galería presenta 'El juego de la pelota': Una exposición de arte y futbol en la Roma Cortesía Aguafuerte Galería

“El futbol une a estos artistas para mostrar que la cultura no está peleada con el deporte. Aquí tenemos a grandes artistas que son grandes aficionados a este deporte, al igual que grandes coleccionistas, que aman al arte y al balompié. Es un momento para unir y expresar que la cultura y el futbol no están peleados, además de que es una buena forma de que los aficionados que no se acercan mucho a galerías y museos aprovechen el momento para hacerlo”, aseguró Alvarado.

Sede y horarios de Aguafuerte Galería en la colonia Roma

Finalmente, el curador detalló que Aguafuerte Galería es un espacio abierto que se encuentra en Guanajuato 118, en la colonia Roma que abre todos los días.