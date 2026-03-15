Acervo sobre Benito Juárez reúne miles de documentos en Palacio Nacional

El 18 de julio de 1957, se inauguró, en la cabecera norte de Palacio Nacional, el Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, una muestra que retrata la vida del presidente oaxaqueño a través de objetos personales, documentos originales y la recreación de su recámara donde murió el 18 de julio de 1872.

La ambientación incluyó una colección bibliográfica concebida como un espacio de estudio de la obra de Juárez en su etapa como mandatario. Durante los trabajos de remodelación del edificio, el acervo fue reubicado en la planta baja, en el Patio Mariano (calle Moneda 1, Centro Histórico), separándose físicamente de la exposición original.

Fotos: Roberto Rodríguez Rebollo

Actualmente, la Biblioteca Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez forma parte de las 26 colecciones pertenecientes a la Dirección de Bibliotecas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), administradas a través de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.

El acervo se conforma por más de 4 mil piezas documentales organizadas en cuatro fondos: Reservado, Contemporáneo, Archivo Benito Juárez y Archivo Mariano Escobedo.

Estos dos últimos contienen correspondencia inédita, litografías y otros documentos de dichos personajes en sus etapas como mandatario y militar respectivamente.

Aquí hay un campo de investigación muy rico que estamos describiendo para hacerlo cada vez más accesible al público. Es un tesoro nacional, una fuente inagotable para entender la historia de nuestro país”, dijo a Excélsior el jefe del departamento de Digitalización y Sistematización de las bibliotecas de la SHCP, Temujin Alvarado Sosa.

REALIZAN HOMENAJE A EMMANUEL CRUZ

Durante un homenaje al artista plástico Emmanuel Cruz (1980-2016), se presentó un proyecto editorial sobre su obra, que será editado por la Universidad Veracruzana.

En una ceremonia en Formato Libre Diseñería, espacio cultural donde se exhibe parte de los cuadros de este artista urbano, se recordó el talento creativo de Cruz plasmado en sus pinturas y murales que se exhiben en la capital veracruzana.

El mural Padre mercado, madre de siglos, de Emmanuel Cruz está en el Mercado Jáuregui, en Xalapa, Veracruz. Foto: Especial

Esther Vázquez Aguilar, promotora cultural y viuda de Emmanuel Cruz, señaló que el libro que preparan reúne parte de la obra del artista acompañada de textos de conocidos autores y que llevará por título Emmanuel Cruz, un artista nuestro.

Durante el encuentro se recordó el trabajo de Cruz, quien murió a los 36 años tras un accidente doméstico, y se pidió a las autoridades estatales y municipales el cuidado, preservación y restauración de su obra, ya que la comunidad artística teme que los murales en los que participó Emmanuel Cruz se borren, como ocurrió en Tuxpan con el mural Alegoría de los Orígenes, de David Celestinos.

-Lourdes López

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