Así puedes entrar a una zona exclusiva del Templo Mayor y conocer el Juego de Pelota ancestral

Por tiempo limitado, las familias, turistas y amantes de la historia podrán formar parte de recorridos especiales que permiten visitar espacios normalmente reservados para la investigación arqueológica.

Si te apasiona conocer el pasado de México y compartir experiencias culturales con tus hijos, esta es una excelente oportunidad para descubrir más sobre el ancestral Juego de Pelota y las tradiciones que formaron parte de las civilizaciones mesoamericanas.

¿Por qué se realizan estos recorridos especiales?

Con el objetivo de promover la riqueza de la cultura prehispánica, y en el marco de las actividades relacionadas con el Mundial 2026, que tendrá como sede a tres estados de la República Mexicana, entre ellos la Ciudad de México, se han organizado diversas experiencias culturales para acercar a los visitantes al conocimiento de antiguas prácticas rituales.

Estos recorridos forman parte de las actividades impulsadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Museo del Templo Mayor.

Juego de Pelota en el Museo del Templo Mayor

Los visitantes podrán recorrer el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, dedicado a la deidad mexica del viento, así como una sección especial dedicada al Juego de Pelota, una práctica que tuvo un profundo significado religioso y ceremonial en la época mesoamericana.

Este deporte ancestral era considerado un ritual sagrado. Los jugadores debían mantener en movimiento una pesada pelota de aproximadamente tres kilogramos utilizando únicamente las caderas, sin permitir que tocara el suelo.

Además, no podían golpearla con las manos ni con los pies. El objetivo era lograr que la pelota atravesara uno de los aros de piedra colocados en la cancha, una hazaña que otorgaba la victoria al equipo.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los recorridos?

Las visitas guiadas estarán disponibles hasta el próximo 19 de julio, por lo que se recomienda realizar el registro con anticipación.

Es importante considerar que los recorridos tienen cupo limitado y se realizan en grupos de máximo 15 personas, lo que permite una experiencia más cercana y personalizada.

¿Dónde solicitar un lugar para los recorridos?

Las personas interesadas deberán solicitar previamente una cita a través de los correos electrónicos: edutemplomayor@inah.gob.mx y direccion.mntm@inah.gob.mx

Estas visitas se realizan de martes a sábado en los horarios de 9:30, 11:00 y 12:00 horas. El recorrido está incluido en el costo de entrada al museo, que es de 105 pesos para mexicanos y extranjeros con residencia en México.

¿Cómo llegar al Museo del Templo Mayor?

El Museo del Templo Mayor se encuentra ubicado en Seminario 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Si planeas llegar en transporte público, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro es una de las opciones más cercanas al recinto.

Recorridos en el Templo Mayor: visita el Juego de Pelota ancestral hasta julio, costo Foto: Cuartoscuro.com

Esta actividad representa una oportunidad única para acercar a niñas, niños y adultos a la historia de México, mientras conocen de cerca uno de los juegos más emblemáticos de las culturas prehispánicas.