Mujeres a seguir: Paulina Ávila y su hora azul
Paulina Ávila Esqueda, fotógrafa egresada de Parsons School of Design, presenta “La hora azul”, una exposición que explora la memoria, la luz y los momentos efímeros.
En el mes donde la mujer alza la voz, la egresada de Parsons School of Design en Nueva York lo hace a través de su más reciente exposición individual “La hora azul”.
Se trata de una muestra inspirada en ese momento en el que la familia se reunía a escuchar música, a decir de su abuelo; esa transición de la tarde en la que se deja de trabajar, pero todavía falta mucho para ir a dormir.
Desde la mirada fotográfica, se trata de un lapso de luz escasa que desafía las posibilidades técnicas de la cámara y obliga a aceptar las imperfecciones.
Y es en este doble asidero —personal y óptico— donde ancla su propuesta.
“Es un intento por regresar a ese azul tan vibrante que solo existe por unos minutos. Sabes que no vas a poder capturarlo completamente, pero la experiencia de haberlo visto y sentido transforma la manera en la que miras”, señala.
La muestra la integran diez imágenes base que se acompañan con otras de menor formato, a manera de collage o álbum familiar.
“Es un tiempo del día al que no se le presta mucha atención. Generalmente nos enfocamos en el atardecer o en la noche, pero la hora azul es un espacio muy breve, casi invisible, y justamente por eso me interesa”, explica la fotógrafa.
Ávila Esqueda es originaria de la Ciudad de México; su formación estuvo acompañada por figuras del arte contemporáneo, como la fotógrafa Keisha Scarville y la escritora y editora Mimi Wong.
“La hora azul” se enfoca en el goce, la observación y el encuentro social.
“Es una serie que invita a disfrutar el momento, a convivir y a aceptar que esos instantes son pasajeros”, afirma.
PJG