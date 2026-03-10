Mujeres a seguir: Paulina Ávila y su hora azul

En el mes donde la mujer alza la voz, la egresada de Parsons School of Design en Nueva York lo hace a través de su más reciente exposición individual “La hora azul”.

Se trata de una muestra inspirada en ese momento en el que la familia se reunía a escuchar música, a decir de su abuelo; esa transición de la tarde en la que se deja de trabajar, pero todavía falta mucho para ir a dormir.

Desde la mirada fotográfica, se trata de un lapso de luz escasa que desafía las posibilidades técnicas de la cámara y obliga a aceptar las imperfecciones.

Y es en este doble asidero —personal y óptico— donde ancla su propuesta.

“Es un intento por regresar a ese azul tan vibrante que solo existe por unos minutos. Sabes que no vas a poder capturarlo completamente, pero la experiencia de haberlo visto y sentido transforma la manera en la que miras”, señala.

La muestra la integran diez imágenes base que se acompañan con otras de menor formato, a manera de collage o álbum familiar.

“Es un tiempo del día al que no se le presta mucha atención. Generalmente nos enfocamos en el atardecer o en la noche, pero la hora azul es un espacio muy breve, casi invisible, y justamente por eso me interesa”, explica la fotógrafa.

Ávila Esqueda es originaria de la Ciudad de México; su formación estuvo acompañada por figuras del arte contemporáneo, como la fotógrafa Keisha Scarville y la escritora y editora Mimi Wong.

“La hora azul” se enfoca en el goce, la observación y el encuentro social.

“Es una serie que invita a disfrutar el momento, a convivir y a aceptar que esos instantes son pasajeros”, afirma.

PJG