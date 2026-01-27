40 años del Museo Franz Mayer: festejan con bibliofilia, diseño, fotografía y futbol

El Museo Franz Mayer celebrará su 40 aniversario con exposiciones dedicadas al Mundial de Futbol, al acervo de Ruth D. Lechuga y a la obra de Alberto Durero.

Informó ayer Giovana Jaspersen, directora del recinto, quien destacó la muestra Futbol: Diseñando una pasión, un recorrido por los nueve torneos de los mundiales celebrados en América, que revela cómo esta pasión también se manifiesta en el diseño, la arquitectura de los estadios, la señalización, las publicaciones, la indumentaria y la gráfica.

Es impresionante el peso que tiene el diseño, pero también todo lo que se ha generado en el entorno urbano”, dijo, en especial desde el punto de vista arquitectónico y de su expresión gráfica; la muestra sumará prendas, balones, calzado y material gráfico.

Ali Kazma será ideada a partir de la pasión bibliófila de Franz Mayer, en la que se expondrán piezas realizadas por Orhan Pamuk, escritor turco y Nobel de Literatura (2006), quien develará su proceso creativo, y también del escritor argentino Alberto Manguel.

La muestra es una carta de amor a los libros, a la escritura y a los procesos detrás de ello”, dijo Jaspersen. “Tendremos desde la factura de tintas que se utilizan para la escritura, tanto turca como china, como dos piezas espectaculares, una de Pamuk, de quien se mostrará su proceso de escritura, sus notas sus libretas y los dibujos que crea mientras escribe; así como una serie aportada por Manguel, quien compartirá el proceso de mudanza de su biblioteca entre Argentina y Portugal,” señaló.

Otra muestra será Dürer: El primer artista viral, prevista como “una forma distinta de ver el arte renacentista alemán”.

Durero fue uno de los grandes héroes artísticos de Mayer”, explicó el curador Abraham Villavicencio, “así que en la época en que Franz hizo la colección de estampas, Dürer (en alemán) era una especie de figura legendaria que había migrado de Alemania obligados por los regímenes autoritarios y la Segunda Guerra Mundial”.

Otras muestras son Animales y seres fantásticos. Cerámica popular mexicana, en la Colección Ruth D. Lechuga; Biodiseño Mx. Territorios vivos, Alemania en la Colección Franz Mayer y la 70 World Press Photo.

cva