Zona donde murieron aficionados carecían de medidas preventivas: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció que los espacios en Reforma donde se instalaron pantallas gigantes y las calles aledañas al corredor económico y turístico, donde el martes murieron cuatro personas, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, no estaban contempladas como un espacio para aplicar medidas preventivas.

En la Gaceta Oficial del 28 de mayo, se publicaron los lineamientos de protección civil para el Mundial, los cuales contemplan programas específicos para regular los eventos masivos y los llamados Festivales Futboleros en las alcaldías.

Sin embargo, Clara Brugada señaló en conferencia de prensa, que las calles donde se registró la tragedia, es decir, Hamburgo y Lancaster en la Colonia Juárez, no fueron consideradas dentro de este protocolo.

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“La respuesta efectivamente no estaba, ustedes saben cuáles son los festivales futboleros, el Fan Fest del Zócalo y todo el tema del estadio que para nosotros era de suma importancia”, expresó la mandataria capitalina en una conferencia de prensa, donde se anunció el reforzamiento del operativo para el próximo domingo, cuando México se enfrente en octavos de final a Inglaterra.

Apoyos económicos a deudos

Al respecto, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, dio a conocer que se dio un apoyo de 50 mil pesos a los deudos de cada una de las cuatro personas que fallecieron en las inmediaciones del Ángel, tres de ellas por asfixia.

Los estamos apoyando; además de eso con apoyos económicos, un primer apoyo que fue emergente y un segundo apoyo que es asistencial y los dos apoyos suman 50 mil pesos. Vamos a seguir cercanos a las familias, tanto la Comisión de Víctimas como personal directo de la Secretaría de Gobierno”, detalló.

La jefa de Gobierno enfatizó que el apoyo se dividió en dos partes: “Un primer apoyo ya se dio y el otro se entregará el sábado”.

Además, destacó que Emilin Yumith, de 48 años de edad, quien residía en la alcaldía Álvaro Obregón, “tenía dos personas a su cargo”, a quienes aseguró que no se les dejará solos.

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Vivía en la Ciudad de México, tenía dos personas a su cargo: su mamá y su hijo, estamos viendo las necesidades que tienen, ellos mismos nos pidieron que terminando este proceso del velatorio y de lo funerario”, dijo Brugada.

Las otras dos víctimas por intoxicación fueron Joshami Iraís de 19 años de edad, quien vivía en la colonia Valle de Anáhuac, Ecatepec, Estado de México y Leonardo Ruiz Manjarrez de 44 años de edad, también vecino del Edomex.

Brugada aseguró que se está apoyando a sus familiares, contactará a las autoridades de Huixquilucan para “ver la manera de apoyar” a los deudos de Alejandro, residente de ese municipio, quien fue la cuarta víctima del martes.

De acuerdo con la necropsia, murió por asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de vías aéreas por contenido gástrico.

Por último, las autoridades informaron que continúan las investigaciones sobre la manera en que se registraron estas muertes en la zona del Ángel.

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Investigan origen de estampida

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, precisó que “se analizan las cámaras de videovigilancia en la zona”, para determinar si la estampida en las calles de Florencia y el cruce con Reforma, “podría responder a la actividad de grupos que estaban realizando distintos, vamos a llamarlos, juegos, uno de ellos el tema este de ‘nadaremos’”.

Otro factor que se analiza es el efecto que habría generado entre la multitud la ruptura por presión de la vitrina de una cafetería, que generó que algunas personas sufrieron cortaduras y que salieran proyectadas hacia el resto de la gente.

Ver si eso generó una onda expansiva en la gente que se encontraba transitando en las calles interiores del polígono Florencia-Lancaster-Niza”, dijo.

Vázquez Camacho fue enfático al asegurar que “la cuarta víctima no tiene nada que ver con estos fenómenos”.