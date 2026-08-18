Derechos Humanos CDMX presenta informe anual 2025

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asistió a la presentación del informe anual 2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la capital.

En ese sentido la titular de este organismo, Dolores González Sarabia, celebró la labor realizada, donde destacó el trabajo territorial mediante oficinas delegacionales, así como el mecanismo de restitución inmediata de derechos.

Asimismo, mencionó que se fortalecieron los procesos de acompañamiento a víctimas y explicó, a grandes rasgos la labor de la Comisión: observar y documentar la actuación de las autoridades.

En ese sentido, durante 2025 la Comisión realizó 53 mil servicios de acompañamiento, orientación, protección y defensa activa. Además, se firmaron 78 convenios de colaboración con diferentes organismos e instituciones y se enviaron 45 documentos a organismos internacionales de derechos humanos.

Durante 2025 la Comisión atendió 464 mil personas a través de mil 370 actividades educativas sobre cultura de paz. En materia de protesta social, se brindó acompañamiento a grupos de búsqueda, así como a colectivos feministas durante sus movilizaciones. En ese sentido se lograron 102 puntos de acuerdo, de los cuales se aceptaron 71.