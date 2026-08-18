Casi 100 paraguas han caído este año a las vías del Metro CDMX ¡Aguas!

En lo que van del año, 94 paraguas han caído a las vías del Metro provocando suspensiones del servicio. Por lo que el Sistema de Transporte Colectivo exhortó a los usuarios evitar la caída de paraguas a la zona de vías.

Decenas de paraguas han caído a las vías del Metro Especial

“Especialmente en esta temporada de lluvias en las que es común el ingreso a las estaciones con este tipo de objetos”, indicó en un comunicado.

Los paraguas al estar construidos con una estructura metálica pueden ocasionar cortocircuitos al caer a las vías y hacer contacto con la barra guía que está electrificada con 750 volts.

Decenas de paraguas han caído a las vías del Metro

En lo que va del año, el área de estadística de Seguridad Institucional del organismo tiene registro de 94 paraguas que han caído a las vías y cada uno de estos objetos ha ocasionado los cortes de corriente para ser retirados de las vías y en algunos casos han ocasionado cortos eléctricos.

“En promedio, se requieren de 3 a 5 minutos de corte de corriente para el retiro de un objeto. Cada situación ocasiona que se detenga la circulación de todo el carrusel de trenes en circulación en una línea.

Decenas de paraguas han caído a las vías del Metro Especial

“Tal situación complica la operación de los trenes, especialmente en caso de que se registre lluvia, ya que los trenes reducen velocidad de operación hasta en 50 por ciento”, señaló el STC.

El organismo llamó a los usuarios a sostener los paraguas de forma correcta al permanecer en los andenes para evitar retrasos en el servicio.