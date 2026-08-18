Derrumbe en complejo ICA fue por reblandecimiento, señala empresa

El derrumbe de un inmueble ocurrido el 11 de agosto en el predio Minería 145 en la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo se asoció al reblandecimiento y saturación del terreno de desplante derivados de las lluvias registradas en los días previos de acuerdo con lo que reportó el Director Responsable de Obra, informó la empresa Raíces Houston S.A. de C.V.

“Conforme al informe técnico que el Director Responsable de Obra registrado ante el Gobierno de la Ciudad de México presentó ante la autoridad, el evento se asocia al reblandecimiento y saturación del terreno de desplante derivados de las lluvias registradas en los días previos, condición que modificó el comportamiento del suelo y las condiciones de apoyo de la cimentación existente en una estructura ya deteriorada.

Trabajos de remoción de escombros en la colonia Escandón Alejandro Aguilar

“Al ceder, parte del material de la edificación se desplazó hacia la lateral del Viaducto Presidente Miguel Alemán e incidió sobre un árbol ubicado dentro del predio, que resultó afectado y también alcanzó la vialidad”, señaló.

La empresa, responsable de la demolición en el predio que albergó las oficinas de ICA, agregó que las edificaciones ubicadas en el predio ya estaban dañadas por los sismos de 1985 y 2017.

Trabajos de remoción de escombros en la colonia Escandón Alejandro Aguilar

“El predio alberga un conjunto de edificaciones construidas hace más de sesenta años, desocupadas desde 2008 y en estado de abandono, condición que quedó documentada en la declaratoria ambiental del proyecto. Los inmuebles resintieron los sismos de 1985 y de 2017, que les ocasionaron daños estructurales y motivaron su desocupación definitiva. Fue precisamente ese deterioro acumulado el que dio lugar a la tramitación y obtención de la licencia especial de demolición ante la autoridad competente”, señaló.

La empresa confió en las investigaciones de las autoridades y se comprometió a responder los requerimientos de las dependencias competentes.

“Corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y a las autoridades competentes determinar si los trabajos de demolición se han desarrollado conforme a lo autorizado. Ante este hecho estaremos pendientes para responder los requerimientos de todas las autoridades, de forma veraz y con la rapidez que se amerita”, señaló.

Raíces Houston S.A. de C.V. lamentó las molestias a los vecinos y a los transeúntes.

“Los trabajos en el predio se encuentran suspendidos desde que la autoridad impuso la medida, la cual esta empresa acató de forma íntegra, y no se reanudarán hasta contar con la autorización correspondiente. Asimismo, colabora con las diversas autoridades poniendo a su disposición la información técnica y documental”, indicó.