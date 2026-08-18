Max IV, un binomio canino detectó 245 kilos metanfetamina en el AICM

Un binomio canino de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), detectó dos cargamentos de presuntas sustancias ilícitas durante una jornada de inspección en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El primer hallazgo ocurrió en coordinación con personal de la Subdirección de Recintos Fiscalizados. El ejemplar Max IV marcó de manera pasiva ocho contenedores, en cuyo interior fueron encontradas varias bolsas con una sustancia de apariencia cristalina.

Max IV Especial

Horas después, durante la revisión de equipaje perteneciente a pasajeros de vuelos internacionales, el mismo ejemplar alertó sobre las pertenencias de una mujer procedente de Lima, Perú.

El material fue examinado con un espectrómetro de infrarrojo cercano, equipo utilizado para realizar análisis no intrusivos. La prueba preliminar arrojó un resultado compatible con metanfetamina. El cargamento tuvo un peso total de 245.5 kilogramos.

La droga estaba escondida

Una inspección más detallada permitió localizar 18 paquetes con hoja de coca en distintas presentaciones. La información proporcionada por las autoridades no precisó el peso del producto ni la situación jurídica de la pasajera.

Los cargamentos quedaron a disposición del Ministerio Público competente, que deberá continuar las investigaciones y determinar su composición mediante los dictámenes periciales correspondientes.

Las autoridades destacaron que la intervención del binomio canino reforzó los controles de inspección aplicados en la terminal aérea para detectar el traslado de narcóticos y otras sustancias prohibidas.