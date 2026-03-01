Fugas de gas, el riesgo latente; doble impacto

Las fugas de gas doméstico en la Ciudad de México se han convertido en un riesgo de doble impacto para sus habitantes: por un lado, representan el peligro de explosiones y, por otro, juegan un papel determinante en la crisis de mala calidad del aire que azota al Valle de México.

Mientras que los flamazos y explosiones por acumulación de gas LP son recurrentes, provocando heridos y daños estructurales severos en edificios, también alimentan la generación de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), precursores de la formación de ozono que encabeza la detonación de contingencias ambientales.

LOS DAÑOS

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCB) atiende en promedio 30 servicios diarios relacionados con fugas en instalaciones fijas, cilindros y tanques estacionarios, de acuerdo con estimaciones de su director, Juan Manuel Pérez.

De estos, al menos dos escalan a emergencias de mayor consideración, como el flamazo ocurrido el domingo 22 de febrero en la colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El siniestro dejó a un adulto mayor con quemaduras de primer y segundo grado, quien tuvo que ser trasladado a un hospital, y provocó daños en la cristalería de tres departamentos aledaños.

Además, una mujer adulta mayor debió ser atendida en el sitio por paramédicos debido a que presentó una crisis nerviosa.

“Como daño colateral, se tuvo afectación en cristalería y cancelería de tres departamentos del edificio de enfrente”, informó ese día la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El HCB agregó que la deflagración al interior del departamento fue debido a la acumulación de gas LP.

Un caso más grave se registró en enero en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, donde una explosión comprometió la estructura de un edificio de departamentos, cuya rehabilitación tardará más de seis meses.

La explosión dejó personas lesionadas y damnificadas.

IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

Más allá del fuego, las fugas domésticas son clasificadas como Fuentes de Área, las cuales generan 64% de los COV que se producen en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), superando el que aportan los automóviles, de 26%.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones 2023, el documento más reciente debido a que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) no ha publicado una edición actualizada, las fugas de gas LP generan 19% de estos compuestos, mientras que el uso de solventes y productos de limpieza aporta 38%.

“Dentro de las estadísticas en la contaminación, las fugas de gas forman parte importante”, señaló Pérez.

En lo que va de 2026, el Valle de México ya ha registrado cuatro contingencias ambientales, de las cuales tres han sido detonadas por ozono, un gas que daña directamente las vías aéreas y el sistema respiratorio de la población al respirar partículas que afectan la salud.

APUESTAN POR PREVENCIÓN

El director de Bomberos indicó que el HCB está apostando por tomar medidas preventivas por

medio de dos programas para evitar las fugas de gas domésticas.

El primero consiste en revisiones domiciliarias donde brigadas de bomberos visitan entre 40 y 50 hogares diariamente para inspeccionar instalaciones y emitir recomendaciones técnicas.

“Estamos revisando en promedio de 40 a 50 hogares todos los días para revisar todas las instalaciones, evitar justamente, ese es nuestro objetivo, es que disminuya la incidencia del gas, que es nuestra emergencia número uno”, dijo en entrevista.

El segundo es una alianza con la UAM Azcapotzalco para capacitar a la primera generación de instaladores de gas y electricidad certificados.

“Se están sentando precedentes a nivel nacional, estamos haciendo con la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, para sacar nuestra primera generación de personas instaladores de gas y de electricidad, pero certificados junto con la universidad, y así vamos a tener nuestro primer padrón de instaladores certificados, primer padrón que hay en la ciudad y, por supuesto, en México”, subrayó.

30 servicios diarios atienden los bomberos por fugas en instalaciones de gas.

64% de los COV que se producen en la Zona Metropolitana son de Fuentes de Área, en las que están clasificadas las fugas.

26% de los COV provienen de los automóviles.