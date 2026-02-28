Detienen a sujeto intoxicado que asesinó a su mamá en Tlalpan

En la alcaldía Tlalpan fue detenido un sujeto que asesinó a su madre, delito cometido en el Pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, la detención estuvo a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que acudieron a atender el reporte.

Los agentes llegaron al domicilio tras ser alertados sobre una persona herida por disparos de arma de fuego, al arribar al lugar y detuvieron a una persona a la que le encontraron un arma de fuego tipo subametralladora.

“Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur emitieron la emergencia de disparos en un inmueble ubicado en las calles Buenavista y su esquina con Vicente Guerrero, a donde los policías arribaron y se percataron que en la zona de la cocina se encontraba una mujer con visibles manchas hemáticas, por lo que solicitaron una ambulancia”, informó la SSC.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar revisaron a la mujer; sin embargo, la mujer de 62 años ya no contaba con signos vitales debido a que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo debido a una herida de bala.

Testigo señala a agresor

En el domicilio se entrevistaron con un hombre de 35 años, quien les dijo que minutos antes el hijo de la víctima ingresó a la vivienda, aparentemente en estado de ebriedad, cuando de entre sus ropas sacó el arma de fuego y sin advertencia le disparó a su mamá.

“Los policías acordonaron el inmueble y detuvieron al posible responsable de 25 años de edad, a quien le efectuaron una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual le aseguraron un arma de fuego tipo subametralladora y dos cartuchos útiles”.

Por esos motivos, informaron sus derechos de ley para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

*DRR*