Gaviones frenan inundaciones que azotan a San Gregorio Atlapulco

En San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 22 gaviones fueron rehabilitados o edificados desde cero en la zona alta de la cuenca y ya están en operación, lo que ha permitido contener las corrientes que descienden desde los pueblos de la montaña y reducir las afectaciones, pese a una temporada de lluvias más intensa que la del año pasado.

Tras un recorrido por la cañada de San Pedro Atocpan, donde se ubican estas estructuras de piedra y malla metálica, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el equilibrio hídrico y ambiental de la región chinampera de Xochimilco.

Lo que están sufriendo pueblos como San Gregorio es la intención de secar la cuenca desde hace siglos. Hoy estamos haciendo una inversión sin precedentes de 372 millones de pesos en siete obras estratégicas para San Gregorio, porque la recuperación de la zona lacustre no se logrará con un tubo ni con un colector”, afirmó.

Las obras forman parte del Plan Hídrico Integral de San Gregorio, aprobado el 28 julio de 2025 tras meses de mesas de trabajo entre habitantes y autoridades capitalinas. El programa incluye acciones de drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y recuperación de cuerpos de agua, con inversiones dentro y fuera del pueblo.

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La primera etapa se llevó a cabo en la parte alta de la cuenca, donde fueron rehabilitados nueve gaviones y construidos 13 nuevos, con una capacidad de regulación de 15 mil 300 metros cúbicos de agua de lluvia.

Son 22 gaviones, algunos se rehabilitaron y otros se hicieron totalmente nuevos. Frenan la corriente natural del agua de lluvia que causa destrozos hacia abajo y disminuyen las inundaciones, lo que buscamos es evitar que el agua corra de golpe”, explicó Brugada.

Además de disminuir la velocidad de los escurrimientos, estas estructuras favorecen la infiltración natural hacia el acuífero y reducen el arrastre de lodo, basura y sedimentos hacia la parte baja de Xochimilco. Como parte de los trabajos, fueron retirados 16 mil metros cúbicos de lodo acumulado en cauces y vasos reguladores.

Son equivalentes a seis albercas olímpicas de lodo y tierra que se retiraron”, señaló.

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Concluye ampliación de planta de tratamiento

Como parte de la estrategia integral en San Gregorio Atlapulco, se concluyó la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Pedro Atocpan, cuya capacidad pasó de 20 a 60 litros por segundo, así como la terminación del colector San Pedro Atocpan-Ameca, para el que se destinaron más de 71 millones de pesos que permitirá conducir aguas residuales hacia la planta de San Luis Tlaxialtemalco.

Por ahí había quien decía que ese colector iba a traer aguas negras a San Gregorio. Es exactamente al revés; sirve para sacar las aguas residuales y llevarlas a tratamiento”, detalló el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

La siguiente fase contempla la rehabilitación de las plantas de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo, con inversiones de 95 y 87 millones de pesos, respectivamente.

Las licitaciones para la planta San Luis se emitirán en agosto, para arrancar obra en el mes de septiembre, precisó el secretario.

Una vez concluidas, junto con la planta de San Pedro Atocpan, aportarán alrededor de 280 litros por segundo de agua tratada para la zona chinampera.

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Va a ser agua de buena calidad para la producción agrícola, para mejorar las condiciones ambientales y recuperar la zona chinampera”, indicó el secretario.

Renovación de la red del drenaje

Acompañada por la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, ante decenas de vecinos de la zona, Brugada Molina adelantó que el siguiente paso será la renovación total de la red de drenaje de San Gregorio Atlapulco.

A mano alzada, los asistentes avalaron que las obras de sustitución de la red de drenaje, de más de siete kilómetros, inicien este jueves.

Los trabajos deberán concluir en diciembre “para que, a principios de enero, el pueblo cuente con nuevo drenaje”.