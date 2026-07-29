Llevan operativo contra robo de autopartes a la colonia Roma Sur

La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno para inhibir el robo de autopartes en la demarcación.

Se trata de una acción semanal, que este miércoles se dirigió hacia la colonia Roma Sur, informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Este operativo lo tenemos constantemente, semanalmente, vamos a recorrer la colonia Roma Sur, el objetivo principal es el robo de autopartes, que es un tema que denuncian mucho los vecinos”, dijo.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

En el operativo participaron 20 elementos de la Policía Auxiliar con 10 patrullas y motopatrullas y duraría la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.

Rojo de la Vega indicó que este tipo de operativos han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.

No lo decimos nosotros, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos, fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad; es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año, recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, dijo.

Los operativos nocturnos forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la que ya se han retirado unos cuatro mil vehículos de la vía pública, 52 luminarias renovadas y la remisión de franeleros.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Además, han procesado a unos 30 agresores de mujeres y brindado unas seis mil atenciones psicológicas y jurídicas.

En la Cuauhtémoc existen puntos donde se comercializan autopartes de dudosa procedencia, como las colonias Doctores, Buenos Aires o Peralvillo.

Aprovechar para hacer una invitación al gobierno de la Ciudad de México, a la fiscalía, a que nos coordinemos en este sentido, no solo aumentar las penas de quienes roban las autopartes, sino que se lleven a cabo estos operativos a estos sitios en donde se tienen que verificar y se tienen que hacer una investigación, debería de haber una mesa de trabajo para tocar específicamente el robo de autopartes, que es una dolencia de las vecinas y vecinos.

“Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, muchas veces los compañeros y compañeras de la Dirección General de Seguridad atrapan en flagrancia a quienes están robando las autopartes, pero no aparece la parte afectada, no aparecen las víctimas, los dueños de los vehículos. Entonces, no denuncian y se tienen que dejar en libertad al sujeto que cometió el delito”, indicó.