Balacera en bar de San Bartolo Ameyalco deja cuatro muertos

Una balacera registrada al interior de un bar de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó un saldo de cuatro hombres muertos, un lesionado y dos personas detenidas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, a donde policías capitalinos acudieron tras recibir un reporte de disparos.

Los trabajadores del lugar relataron que varios jóvenes convivían en el bar cuando comenzó una discusión.

En medio del altercado, uno de los involucrados sacó un arma de fuego de entre sus ropas y abrió fuego contra otros asistentes.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a cuatro hombres sin vida por impactos de bala.

Además, encontraron a un sujeto lesionado en el muslo derecho, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, el herido quedó bajo custodia policial debido a que fue señalado como uno de los probables responsables de realizar las detonaciones durante la agresión.

Como parte de las investigaciones, personal de la SSC analizó las cámaras de videovigilancia del establecimiento, lo que permitió identificar y detener a una mujer de 22 años de edad al exterior del bar, quien presuntamente ocultó el arma utilizada por uno de los agresores.

A la joven le fue asegurada una pistola abastecida con cinco cartuchos útiles, así como un teléfono celular.

Tanto ella como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.