Capturan a feminicida que baleó a su pareja en Peñón de los Baños

Tras el feminicidio de su pareja, Ricardo “N” fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por lo que fue ingresado al reclusorio oriente, en la alcaldía Iztapalapa, para que siga el proceso legal en su contra.

El feminicidio se cometió en la alcaldía Venustiano Carranza el pasado 15 de febrero, aparentemente tras una discusión que inició en un baile que se realizó en la vía pública.

“De acuerdo con la investigación, el 15 de febrero de 2026 la víctima se encontraba en la colonia Peñón de los Baños con Ricardo “N”, quien habría accionado un arma de fuego en su contra, tras una discusión. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, donde posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones”.

Tras conocer los hechos, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) inició la investigación del caso para tener datos de prueba y poder dar con el paradero del presunto responsable.

La investigación incluyó entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia y recopilación de indicios, tras analizar los datos, el 19 de febrero fue posible ejecutar dos cateos de manera simultánea en inmuebles ubicados en la la colonia Peñón de los Baños.

" data-youtube-vid src="https://www.youtube.com/embed/ ?enablejsapi=1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen>

Además, la fiscalía capitalina solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

“El 27 de febrero, el imputado compareció ante autoridades de esta institución, donde agentes de la PDI dieron cumplimiento al mandamiento judicial, para posteriormente trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho”, añadieron las autoridades.

En un video publicado por el periodista Carlos Jiménez se observa a la pareja en el carnaval de la colonia, ambos conviven y el presunto agresor hasta la besa, mientras se apoya en sus muletas, pues se recuperaba de una operación tras caer de su motocicleta.

La familia de la víctima relató que la joven había decidido dejar a Ricardo, ya que sufría violencia en su relación, en algún momento del festejo ambos se retiraron a otros lugar, en donde el sujeto le disparó en dos ocasiones.

En otros video se puede ver cuando el hombre se aleja del carnaval, aunque ya no lleva muletas y una de sus hermanas lo ayuda a caminar para dejar el lugar.

*DRR*