“¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado!”: Rojo de la Vega en el Grito

Con un mensaje que llevó la celebración de la Independencia al terreno de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la noche de este 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia en la demarcación.

Durante la arenga, Rojo de la Vega no se limitó a recordar a los personajes históricos de la Independencia, pero incorporó referencias a las víctimas de la violencia, a mujeres y niñas, a quienes defienden la libertad y, de manera particularmente explícita, lanzó un mensaje sobre la relación entre los gobiernos y las organizaciones criminales.

¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado!”, exclamó la alcaldesa ante las más de 10 mil personas reunidas para los festejos patrios en la explanada de la Alcaldía ubicada en la colonia Buenavista.

Rojo de la Vega reconoce a madres y padres buscadores

La frase formó parte de una arenga en la que también reconoció a los padres y madres buscadoras y a las mujeres y niñas que luchan por vivir libres.

“¡Vivan los padres y madres buscadoras! ¡Vivan las mujeres y niñas que luchan por vivir libres! ¡Vivan quienes defienden la libertad!”.

“¡Viva la política! ¡Vivan las 33 colonias de la Cuauhtémoc! ¡Viva la Cuauhtémoc! ¡Viva México!”, expresó acompañada de su familia y su gabinete.

La ceremonia ocurrió luego de que la Alcaldía Cuauhtémoc implementara un operativo especial de seguridad para los festejos patrios, con participación de la Policía Auxiliar, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina.

*mcam