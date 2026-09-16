3 recámaras y espacio propio, la apuesta de los capitalinos; superan a departamentos

Una casa con tres habitaciones es lo que más buscan los capitalinos.

Hay tres cosas que hacen felices a los mexicanos: la familia, la vivienda y el futuro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2025 del Inegi.

“Al respecto, contar con un espacio adecuado a las necesidades personales y familiares puede contribuir a crear un buen ambiente en uno de nuestros entornos clave: el hogar”, señaló una plataforma de clasificados online de bienes raíces en México.

Un recuento de las preferencias de búsqueda de los usuarios de una plataforma digital de vivienda en la Ciudad de México, refiere que durante agosto, julio y junio 42% busca casas, 40% departamentos y 10% terrenos, ya sea para venta o renta.

Además, 4% busca casa en condominio, 1% oficinas y 3% otro tipo de propiedades como casas dúplex, condominios horizontales, villas, naves industriales, entre otros.

“El hogar es el espacio en donde inicia y termina el día de muchas personas, por lo que es uno de los factores más importantes para el bienestar humano”, consideró la plataforma en su análisis.

El 42 por ciento de los usuarios buscó tres recámaras, 33 por ciento dos, 10 por ciento una, otros 10 por ciento cuatro y 5 por ciento cinco o más habitaciones.

Bienestar, la prioridad

“Contar con espacios donde los miembros de la familia se encuentren cómodos implica tener espacios privados”, consideró la plataforma en un comunicado.

Otros filtros de búsqueda importantes para los capitalinos fueron el tipo de transacción, el costo de renta o precio de propiedad.

“En los últimos tres meses el filtro más usado tiene que ver con el tipo de operación que quieren realizar (compra o renta), le sigue en nivel de importancia el valor de la propiedad, ya sea en costo de renta mensual o precio total de la propiedad en el caso de compra”, indicó.

El baño, una preocupación

Los siguientes filtros de mayor interés para los usuarios son los de número de recámaras de la vivienda y número de baños que ofrece el inmueble, así como si cuenta con estacionamiento.

“Los filtros son una de las herramientas más útiles en la plataforma para que los usuarios busquen con el mayor detalle posible ese espacio de sus sueños”, señaló la plataforma sobre bienes raíces.

En la Enbiare 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el dominio específico de la vivienda obtuvo un promedio de 8.68 de calificación (8.70 en hombres y 8.66 en mujeres).