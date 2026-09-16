El Refugio Franciscano acusa desvío de 250 mdp; denuncian montaje y presiones

El abogado del Refugio Franciscano A.C., Fernando Pérez Correa, afirmó en entrevista con Excélsior que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP ha hecho mal uso de recursos y afectado a los franciscanos, sin que la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México haya hecho algo al respecto.

“Está documentado ante la Junta de Asistencia Privada —que verifica que las IAP usen los recursos de forma transparente— el dinero que se roban en la Fundación Haghenbeck: documentamos que entre Carmela Rivero, el abogado y Ordorica —Derek Luciano Gutiérrez Ordorica— sacaron 250 millones de pesos —de la IAP— a sus cuentas y cuentas de personas cercanas”, afirmó.

En ese sentido cuestionó: “¿Qué está pasando ahí? ¿A dónde se va ese dinero? Además, la Junta de Asistencia Privada tiene todo el expediente que les dimos, nada más que no hace nada (...) ya incluso hicimos dos clausuras ciudadanas de sus instalaciones, fuimos a cerrarles pacíficamente (...) esto es un escándalo, ellos están para vigilar instituciones y fundaciones”.

Y recordó que hace dos meses personas allegadas a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP “fueron a destruir el albergue (...) dejaron una caja de sleeping bags porque pensaban quedarse a dormir ahí y apareció la nota de MercadoLibre con la compra de los sleepings, que dice ‘Ordorica’ y a él le dieron 20 millones de pesos la fundación Haghenbeck”.

Pérez Correa aseveró que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP en diciembre del año pasado “organizó un montaje para justificar que después se llevaran a los franciscanitos para fuera del refugio porque la Fundación Haghenbeck quería entregar el predio a los compradores”.

Y aseveró que está acreditado “y ellos mismos lo confesaron, que pactaron en el contrato en el que vendieron el predio en 650 millones de pesos, que si no lo entregaban en diciembre de 2025 cada mes pagarían 6 millones de pesos”, y puntualizó que cada mes han pagado esa cantidad.

“Pensaron que iba a ser muy fácil y que en enero pues iban a entregar ya el predio —a los compradores—, pero pues no contaron que todavía tenemos buenos jueces de amparo”, agregó.