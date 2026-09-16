Tabe encabeza Grito en Miguel Hidalgo ante 4 mil asistentes

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia ante aproximadamente 4 mil personas reunidas en la explanada de la demarcación, donde recordó a los héroes de la Independencia y lanzó una arenga en la que destacó la democracia y la libertad de expresión.

Desde el balcón principal de la alcaldía, el edil conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y llamó a celebrar los valores de libertad que dieron origen al país, mientras los asistentes respondieron con los tradicionales “¡Viva México!”.

Como parte del acto protocolario, se realizó una ceremonia cívica con la participación de la Banda de Guerra y la escolta de la Escuela Estado de Hidalgo, que entregó la Bandera Nacional al alcalde antes del tradicional toque de campana.

La celebración comenzó desde las 15:00 horas con una verbena popular que reunió a cientos de familias, quienes disfrutaron de antojitos y gastronomía típica mexicana, además de presentaciones de danza folclórica, música tradicional, mariachi y rock en dos escenarios instalados para la jornada.

Previo al Grito, los Embajadores de la Cumbia Dinamita y el Grupo Los Yaguarú amenizaron la tarde, mientras que al término de la ceremonia un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo de Miguel Hidalgo y dio paso a la presentación estelar de Paty Cantú.

De acuerdo con Blindar MH y Protección Civil, los festejos transcurrieron en orden y tranquilidad, sin incidentes relevantes, por lo que concluyeron con saldo blanco.