Virginia 'N' y Diana 'N' apelan proceso por despojo en la Del Valle, CDMX
Madre e hija apelaron la vinculación a proceso por despojo, confirmó una de las propietarias afectadas.
Virginia N y Diana N interpusieron un recurso de apelación ante el auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de despojo, así lo confirmó Dane Oliveira, propietaria de uno de los inmuebles afectados en la cerrada Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
A pesar de este movimiento, el proceso penal en su contra se mantiene en curso. En ese sentido, Dane aseguró que confía en las autoridades para hacer justicia en el caso.
“Estamos seguros de que las autoridades cumplirán con su trabajo cabalmente”, señaló y se dijo confiada que, después de esta apelación quedará firme el auto de vinculación en contra de las dos mujeres.
Diana N y Virginia N fueron detenidas el pasado 29 de julio en un restaurante en la colonia Doctores y posteriormente trasladadas al penal de Santa Martha Acatitla. En ese sentido, el 30 de julio un juez les dictó prisión preventiva justifica y cuatro días después se les vinculó a proceso por el delito de despojo.