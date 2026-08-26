Fuerte operativo se registra en la Doctores; llegan fuerzas federales

La mañana de este miércoles 26 de agosto, vecinos de la colonia Doctores fueron alertados pues desde temprano, camionetas oficiales, agentes fuertemente armados y un importante despliegue de seguridad tomaron la calle Doctor García Diego, fuerzas federales llegaron para catear una vecindad como parte de una investigación relacionada con presunto narcomenudeo.

Así el operativo José Antonio García

El operativo se concentra en el número 47 de Doctor García Diego, casi esquina con Doctor Andrade, en la Ciudad de México. Se trata de una vecindad de fachada azul que está rodeada por elementos de distintas corporaciones.

En el lugar hay presencia de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A ellos se sumaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes apoyan principalmente con el resguardo de la zona.

La calle se encuentra completamente cerrada a la circulación vial. En los alrededores también permanecen elementos de seguridad para impedir el paso de vehículos y mantener despejada la zona mientras se realizan las diligencias.

Datos indican que personal ministerial llegó al inmueble con una orden judicial para realizar el cateo y llevar a cabo la revisión de manera legal.

Los agentes ingresaron a la vecindad mientras otros permanecieron afuera resguardando los accesos y vigilando las calles cercanas. La presencia de elementos fuertemente armados llamó particularmente la atención de quienes viven y trabajan en esta parte de la Doctores.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y tampoco se ha informado oficialmente sobre algún aseguramiento derivado del cateo.

Las diligencias continúan en el inmueble y la zona permanece bajo fuerte vigilancia.